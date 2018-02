Son Dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında sert sözler

"ŞEHİDE HACİZ MİLLETE İHANETTİR"



Serap Belovacıklı

Her gün haklılığımız güçleniyor. Sevdamız Türkiye'dir. Kavgamız milli bekamızın muhafazasıdır. Sıradan olamayız sırça köşklerin cazibesine kapılamayız.Karanlıktan medet umanlara en ağır darbeyi vurduk. Biz Milliyetçi Ülkücü Hareketiz. Bozkurtça bakar, bozkurtça yaşar, hak baki olduğunda bozkurtça ruhumuzu teslim ederiz. MHP aynı ruhla 18 Mart 2018'de yapılacak 12. Olağan Büyük Kurultayını milli duruş diyerek coşkuyla gerçekleştirecektir.Diyorum ki milli duruş, millete beka...TSK'nın özveri ve gayretiyle icra edilen Zeytin Dalı Hareketi'nin 25. gününde 50'ye yakın nokta teröristlerden temizlenmiş 1439 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 31 kahraman askerimiz şehit düşmüş 143 kahramanımız yaralanmıştır. Teröristler çocukları kadınları kalkan yapmışlardır. PKK/PYD/YPG bıyığı terlememiş çocukların katilidir. Kundaktaki bebeklerin dökülen kanları için vurmalıyız. Hainlerin tepesine ateş olup yağmalı balyoz olup inmeliyiz. Teröristler yok oluncaya gerek bu harekat devam etmelidir. Şehidin otomobiline haciz yapılmasına teşebbüs edenlerin utanç kaynakları olduğunu ifade ediyorum. Şehide haciz millete ihanettir. Bu hayasızların mutlaka cezalandırılması şühedaya karşı görevdir.Siyasete tutunmuş kripto FETÖ'cüler yüreğiniz yetiyorsa şehidimize laf söyleyin de alnınızı karışlayalım. İçimizde devşirilen küçük azınlık YPG'nin kuyruğuna takındı. Tepki CHP'den İP'ten sıra sıra geldi. Haine mesaj verdim yankısı işbirlikçilerinden geldi. Tüm kahraman askerlerimiz öz be öz evladımdır. Elbette kahraman askerimizin yanında olacağım. Onlarla aynı sipere girmekten tereddüt göstermeyeceğim.Kahraman askerlerimizin moralini bozmaya çalışarak neyi amaçlıyorsunuz? Türk milleti ihanet çukurlarına gömecektir. Cephe gerisinde düşmana mevzi açmaya çalışanlara inat kahramanlarımızın yanındayız. Yüzbinlerce bozkurt Afrin için hazırdır.HDP'nin 3. kongresi yapılmıştır. PKK/PYD ve bebek katili selamlanmıştır. HDP'nin bir eş başkanı Afrin'deki hainleri kastederek halk kendini savunuyor diyecek kadar göz kararmıştır. Bunların zaten parti olmadığını biliyorduk. Asıl faşist ve ırkçı belli ve meydandadır. Bu harekatta sivillerin katletdildiği alçakça söylenmiştir. İşledikleri suçları burunlarından getirmek Türk milleitne namus borcudur. Yaptıklarının bedelini mutlaka ödemelidir.HDP kurultayında onca provokasyoan vuku bulurken katılımcı CHP'liler yerinden kımıldamamıştır. CHP ve HDP aynı kazanda kaynamıştır. Ha CHP ha HDP...Bunlar arasında fark yoktur. Kılıçdaroğlu 'HDP ile beraber olacak mısınız' sorusuna hayır dememiştir. Kendisine yakışanı yapmıştır. Teröristlere destek açıklaması yapan peşmerge ile CHP nerede buluşacaktır?Her gün gazete köşelerinde Afrin konuşulmaktadır. Eline sazı alan terör uzmanı kesilmiştir. Bu operasyon Cumhurbaşkanı seçimlerini nasıl etkilermiş! Böyle sorugulamaları yapan vicdansızlar hiç mi utanmanız kalmadı? Size göre şehitlerimiz kaç oy eder? Zilletten vazgeçin zehirli dilinizi kesin. Partimizin Afrin üzerinden siyasi hesap içinde olduğunu iddia edenler küstahtır. Neymiş? Afrin siyasete alet edilmemeliymiş. İlker Başbuğ'a sormak lazım; Kimi kastediyorsunuz. İşbirlikçi emellere laf etmeyenler neyden gocunmuşlardır? Maksadı nedir? Siyaset beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Nesli tükenen balinaları mı anlatalım? Serengeti Parkı'ndaki safarileri mi izleyelim? Varoluş yokoluş mücadelesini siyaset dert etmeyecekse, söyleyin bana neyin dert edecektir? Kuş ve böceklerden mi bahsedelim? Leyleklerden mi bahsedelim?Türkiye son yılların en meşru operasyonunu gerçekleştirmektedir. Afrin bölücülüğün Kürdistan'ın inşa edilmek istendiği stratejik bir noktadır. Şimdiye kadar teröristlere 5 bin TIR silah yardımı yapan ülke ABD olmuştur. Anlaşılan IŞİD'le mücadele bahanesiyle PKK/PYD'ye verilen desteğin bir amacı vardır. Türkiye böyle sözde dostlarının olduğu güç şartlarda mücadelesini göstermektedir. PKK'lı PYD'li teröstlere bazı ülkelerin danışmanlık hizmeti verdiği ayan beyan ortaya çıkmaktadır. Çok açık ifade etmeliyim; Türkiye Afrin'de 7 düvelle adı konmamış bir savaş halindedir. Karşımızda PKK'nın yanında Avrupa ve ABD birlikleri var. Eğer Türkiye ile ABD arasında diyalog kopar siyaset yerine silah konuşursa olacakları hesap eden var mıdır? Beyaz Saray açık açık söylesin, dost muyuz düşman mı?ABD'nin Afrin'de ne işi vardır? Sınırlarımızın dibinde ne gezmektedir? Bu kadar yüzsüzlüğün tanımı lugatımızda yoktur. ABD Suriye'ye gelince iyi biz bekamız için girince kötü olacaksa varsın olsun onların kötüsü bizim şanımızdır. ABD'nin ulusal güvenlik danışmanıyla başlayıp dış işleri bakanıyla devam edecek temas trafiği çok şeye gebedir. Bizim beklentimiz nettir; Suriye'de verilen sözler eksiksiz tutulmaldır. Teröristlerin elindeki kanlı silahlar bir an evvel toplanmalıdır. Aksi halde Türkiye gereğini yapacaktır. Hiç bir ülke bu coğrafyadaki varlığımızı hafife almasın. Biz Türk milletiyiz. Afrin konusu bizim için İstiklal mücadelesidir. İstikametimiz açıktır parolamız bellidir; Ya İstiklal Ya Ölüm. Hereks ayağını denk alsın. Kimse Türk milletine Menbiç'ten parmak sallamaya kalkışmasın. Cenk bizim için düğün günüdür. Var olma irademiz kati ve kesindir.