Son Dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert açıklamalar

"CUMHURİYET TASFİYE EDİLECEKTİ"



"FETÖ'YÜ ABD'DEN AYRI DÜŞÜNMEK MANTIKLI DEĞİLDİR"



"İPLİĞİ PAZARA ÇIKTI"



"BİR GÜN KAHRAMAN İLAN EDİLEN ERTESİ GÜN HAİN OLMAKTADIR"



"ANAMIZIN DUASIYLA GELDİK HOCAMIZIN SELASIYLA GİDERİZ"



"MHP'Yİ KÜRT DÜŞMANI OLARAK GÖSTEREN ALÇAKTIR HAİNDİR"



"BAZEN ACIYAYIM DİYORUM ABARTIYORLAR"

Serap Belovacıklı

Biliyorduk ki nefret saçan gözler üzerimizdeydi. Varlığımızı zincirlemeye çalışanları devirdik. Aynısını yine yapmalıyız. Bir olmalıyız. Türkiye'nin etrafındaki çember giderek daralamaktadır. Türkiye yeni bir İstiklal müdafaasının içindedir. Şundan eminiz ki ülkemiz içine çekildiği badire ve belaları aşacak keyfiyettedir. Bunun için güç birliği yapmak mecburidir. Milli ve manevi emanetlere sahip çıkmak dışında bir seçenek yoktur. Terör örgütlerine karşı tarihin en şiddetli mücadele ruhu çok şükür devrededir. Bundan ziyadesiyle memnunuz. Bu mücadele ruhunu söndürmeye çalışanların hedefleri bilinmektedir. FETÖ, PKK, PYD, IŞİD Türkiye düşmanlığında buluşmuş ortaklardır.Özellikle 22 Temmuz 2015'te başlayan 15 Temmuz'da yaşanan terör süreci ülkemizi yakın markaja almıştır. 3 ayaklı bir terör sorunu bulunmaktadır. Birinci ayağını FETÖ ile mücadele oluşturmaktadır. FETÖ başarsaydı Türkiye işgale uğrayacak Cumhuriyet tasfiye edilecekti. Elimizde ne bir vatan, ne bir devlet kalacaktı. Yıllar içinde eğitimden medyaya, yargıya, sivil toplum kuruluşlarından iş alemine kadar girmedik yer bırakmayan hainler Türkiye'yi ele geçirmekle görevlendirilmişlerdi. Karşımızdaki manzara korkunç, kahredicidir.Gasp edilen uçaklardan atılan her bombanın masumlara sıkılan her kurşunu hesabı alçaklardan Pensilvanyalı canilerden bir bir sorulmaktadır. Ancak FETÖ'nün zirve isimlerinin önemli bir bölümü firar etmiş Avrupa ülkeleri ve ABD'ye kaçmışlardır. Terörist başı ABD tarafından korunmaktadır. FETÖ'nün arkasında sıraya geçen ülkeleri gizleyen esrar perdeleri alınmış deşifre edilmiştir. FETÖ'yü ABD'den ayrı düşünmek mantıklı bir izah tarzı olmayacaktır. Kıvırmaya hiç gerek yoktur. Türkiye'nin varlığını yok etmeye çalışan herkesle kapanmamış bir hesabımız vardır.Bu arada Mor Beyin yazılımıyla hiç haberleri olmadan ByLock programına yönlendirilen 11 bin 480 kişinmin masum olduğu anlaşılmıştır. Görülüyor ki örgüt her yolu denemekte asıl suçluları perdelemek için oyun kurmaktadır. İpliği pazara çıkmıştır. Mağdur sayısının artışı yargı süreçlerinin tıkanarak uzaması toplum nezdindeki inandırıcılığının sakatlanması hedeflenmektedir.Devletin temel direği adalettir. Adalet olmadan devletin varlık göstermesi yoktur. Adalet devlet için ne kadar önemliyse insan şerefini yaşatmak için de bir o kadar önemlidir. Suçu olmayan bir masum kendini temize çıkarmak için çırpınıyorsa bundan herkes zarar görecektir. Yüksek risk ve belirsizlik karşımızdadır. Türkiye bir hukuk devletidir. Neyi amaçlıyorsak bunu hukuk içinde kalarak yapmalıyız. Mahkeme kararı olmadan bir kişiye suçlu muamelesi yapmak felakettir.Yargı organları arasındaki kutuplaşma kabul edilebilir değildir. FETÖ davaları artık süratle karara bağlanmalıdır. Görülmelidir ki kripto damarının aktif müdahalesiyle Türkiye'nin önü kesilmeye çalışılmakta millet adalet kurumlarına inançlarını sorgulamaktadır. Bu vahimdir. Bir gün kahraman ilan edilen ertesi gün hain olmaktadır. Bu itirafçılık yarışının kuşkuları fazladır. Bugüne kadar saklanan FETÖ'cülerin birden ortaya çıkması oldukça manidardır. FETÖ düşmandır haindir. Üzerinden silindir gibi geçilmeli nihai olarak yok edilmelidir. Acziyet gösterilirse acınacak hale geliriz.MHP FETÖ ile mücadelede devlet ve hükümetin yanındadır. Bu işi bitirelim. 3 ayaklı terör sorunundan 2. si elbette PKK diğeri ise PYD/YPG'dir. ABD Suriye'nin kuzeyinde PYD/YPG iledir. ABD Suriye'de terörü ve teröristleri himaye etmektedir. Trump YPG'ye silah vermeyeceğini duyurmuştur. Sonucun fiyasko olacağını söylemiştik. Haklı olduğumuz bugün net olarak anlaşılmaktadır. Yazıklar olsun ki ABD Türkiye'ye kast etmek için kuyruğa girenlerin geçim kapısı haline gelmiştir. Bu ülkenin her tarakta bezi vardır. Terör örgütlerine sözde ordu kurdurulması ne demektir? Bu sözde birliğin Türkye ve Irak sınırını kontrol edeceği ifade edilmektedir. Sınır demek devlet demektir, ordu demek devlet amaresi bağımsızlık demektir. Türkiye şu saatten sonra herkes şerefi kadar konuşsun dese çıtını çıkarmayacak pek çok devlet kendisini gösterecektir. Anamızın duasıyla geldik hocamızın selasıyla gideriz. Türkiye'ye parmak sallayanları anasından doğduklarına da pişman ederiz. Afrin temizlenmelidir, terör üreme kampları yerle bir edilmelidir.Sabıkalı bir bölücü 'HDP'nin başına hiç bir Türk göz dikmesin' diyerek ırkçılığını göstermiştir. Biz büyük ve ebedi bir aileyiz. Bu aileyi birbirine düşürmek kanlı bir cehalettir. İçeride kaplan dışarıda kedi olanların kesilen nefisleriyle balon gibi patlayacakları günler yakındır. Milli ittiffakı çekemeyenler Kürt kökenli kardeşlerimizi tahrik ederek hem nalına hem mıhına vurmaktadır. MHP'yi kim Kürt düşmanı olarak gösteriyorsa alçaktır haindir. Kalleşlere buradan ekmek çıkmayacaktır. MHP ile yatıp kalkanları özenle izliyorum.CHP'nin farazi sözcüleri binmişler bir alamete gidiyorlar kıyamete. Bazen acıyayım sevinsin fukaralar diyorum ama abartıyorlar. Bardağı taştıklarında gaza geldiklerinde dala konmuş papağana dönüyorlar, aynı ezber. Kalabalıkta yiğitlik yapıp tenhada siniyorlar. Hep böyleydiler. Sonuna gelmiş bir kitabın mefta olmuş bir karakterini andırıyorlar. Yarım da olsa insan olduklarını bilmiyorlar. FETÖ ve PKK'nın avucuna düşmüşlere sesleniyorum MHP'nin hayalleri sizlere fazla gelir. Stajını Kandil'de yapıp kariyerini FETÖ ile sürdürmeye çalışanları 3 Kasım 2019'da Türk milleti silkeleyecektir. Milli ittifak Türk milletinin karar ve iradesidir. Meşela yanmış gelecek aydınlanmıştır.