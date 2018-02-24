15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika...Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Avustralya'da antrenmanda kaza geçirdi. Sofuoğlu, kazaya rağmen yarınki yarışa çıkacağını söyledi.

24 Şubat 2018, Cumartesi 13:23
Son Dakika...Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun ilk yarışı öncesi antrenmanda kaza geçirdi... 

Kenan Sofuoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün 257km/h hızla yaptığımız kazaya rağmen yarınki yarışa çıkıyoruz inşallah!" açıklaması yaptı.

Sağ kolundan yaralanan ve sol ayağında büyük bir delik olduğu ifade edilen Sofuoğlu, buna rağmen sıralama turlarına katıldı ve 1.33.540'lık tur zamanıyla 3. sırada yer aldı. Avustralya'da yapılacak yarışta yer alacağını açıklayan Milli motosikletçi, önümüzdeki hafta ameliyat olacağını dile getirdi.



Sofuoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Zor nefes alıyordum, leğen kemiğimin kırıldığını düşündüm. Sonradan vücudumda yanıklar olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Pirelli yarış direktörü Giorgio Barbier, kazanın tekerleğin yanından kabarcıkların atması sonucu gerçekleştiğini açıkladı.



Öte yandan Avustralya'nın 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde yapılacak şampiyonanın açılış yarışına Sofuoğlu, 1.33.540'lık tur zamanıyla 3. sıradan başlayacak.



Kariyerinin 20. yılında 6. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Kenan Sofuoğlu, şampiyonada bugüne kadar 124 yarışa çıktı ve 85 kez podyum gördü.


Sofuoğlu, bu yarışlarda 43 kez ilk sırayı elde etti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölümünde flaş gelişme!

Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölümünde flaş gelişme!
Doktoru darp edip ormana attılar... 27 saattir yaşam savaşı veriyor

Doktoru darp edip ormana attılar... 27 saattir yaşam savaşı veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor
e-Devlet'ten 5 yılda 42 milyon kişi sabıka kaydı aldı

e-Devlet'ten 5 yılda 42 milyon kişi sabıka kaydı aldı
Çocuk istismarı düzenlemesi 10 gün içerisinde Meclis'te

Çocuk istismarı düzenlemesi 10 gün içerisinde Meclis'te

Hassalı berberler sınırda görevde

Hassalı berberler sınırda görevde
3. Havalimanı’nda pistin ışıkları ilk kez yandı

3. Havalimanı’nda pistin ışıkları ilk kez yandı
Teröristler Afrin'de yaşlıları canlı kalkan yaptı

Teröristler Afrin'de yaşlıları canlı kalkan yaptı
Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 34. gün

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 34. gün
Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması
Ataköy'de öldürülen Kemal Serdar Stoçi uyuşturucu baronu çıktı

Ataköy'de öldürülen Kemal Serdar Stoçi uyuşturucu baronu çıktı