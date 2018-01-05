Son dakika: Motorine zam yapıldı

PÜİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde, motorinin litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
İŞTE ZAMLI FİYATLAR
Zammın ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul
'da ortalama 5,05 liradan 5,13 liraya, Ankara
'da 5,10 liradan 5,18 liraya, İzmir
'de ise 5, 09 liradan 5,17 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
BENZİN İLE FARK 44 KURUŞA İNİYOR
Zam
lı fiyatların ardından İstanbul'da motorinin ortalama litre fiyatı
5.13 liraya çıkacak.
Benzinin litresi
ise 5.57 TL seviyesinde bulunuyor.
Böylece benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı 44 kuruşa inecek.
Adem Özdoğan