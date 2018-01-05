Son dakika: Motorine zam yapıldı



İŞTE ZAMLI FİYATLAR

BENZİN İLE FARK 44 KURUŞA İNİYOR

Adem Özdoğan

PÜİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde, motorinin litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldığını açıkladı.Zammın ardından'da ortalama 5,05 liradan 5,13 liraya,'da 5,10 liradan 5,18 liraya,'de ise 5, 09 liradan 5,17 liraya yükselecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.lı fiyatların ardından İstanbul'da5.13 liraya çıkacak.ise 5.57 TL seviyesinde bulunuyor.Böylece benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı 44 kuruşa inecek.