Son dakika! Muazzez Abacı trafik kazası geçirdi

KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

DURUMLARI İYİ

Ajda Pekkan’ın tavrı Muazzez Abacı’yı çok üzdü

Muazzez Abacı klibinde torunu Sera'yı oynattı

Kerimcan Durmaz'la aynı yerde sahneye çıkmak istemeyen Muazzez Abacı, konserini iptal etti

Çiğdem Saltık

, yürekleri ağza getirdi.'nıngeçirdiği öğrenildi.Zorunlu olmadıkça ikinci köprüdengeçmek istemediğini söyleyen ve o köprüden geçtikçe de hep kaza geçirdiğini belirtennın korktuğu başına geldi.Şoförüne birinci köprüyükullanmasını söyleyen, trafik yoğunluğu nedeniyle yine ikinci köprüyü kullanmak zorunda kaldı., köprüyü geçtikten sonra kaza geçirdi. Usta sanatçının ve şoförünün durumu iyi.