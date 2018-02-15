Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Son dakika! Muazzez Abacı trafik kazası geçirdi

Usta sanatçı Muazzez Abacı'dan kötü haber geldi. Muazzez Abacı'nın trafik kazası geçirdiği öğrenildi

15 Şubat 2018, Perşembe 15:13
Son dakika! Muazzez Abacı trafik kazası geçirdi
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, yürekleri ağza getirdi. Muazzez Abacı'nın trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Zorunlu olmadıkça ikinci köprüden (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) geçmek istemediğini söyleyen ve o köprüden geçtikçe de hep kaza geçirdiğini belirten Muazzez Abacı'nın korktuğu başına geldi.

DURUMLARI İYİ

Şoförüne birinci köprüyü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) kullanmasını söyleyen Muazzez Abacı, trafik yoğunluğu nedeniyle yine ikinci köprüyü kullanmak zorunda kaldı.

Muazzez Abacı, köprüyü geçtikten sonra kaza geçirdi. Usta sanatçının ve şoförünün durumu iyi.

Ajda Pekkan’ın tavrı Muazzez Abacı’yı çok üzdüAjda Pekkan’ın tavrı Muazzez Abacı’yı çok üzdü

Muazzez Abacı klibinde torunu Sera'yı oynattıMuazzez Abacı klibinde torunu Sera'yı oynattı

Kerimcan Durmaz'la aynı yerde sahneye çıkmak istemeyen Muazzez Abacı, konserini iptal ettiKerimcan Durmaz'la aynı yerde sahneye çıkmak istemeyen Muazzez Abacı, konserini iptal etti


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mustafa Sandal ve Emina Sandal ortak açıklama yapıp ayrılacaklarını duyurdu

Mustafa Sandal ve Emina Sandal ortak açıklama yapıp ayrılacaklarını duyurdu
Mustafa Ceceli'den bebek bekliyorlar sözlerine açıklama geldi!

Mustafa Ceceli'den bebek bekliyorlar sözlerine açıklama geldi!

Demet Akalın isyan etti: Fenalaştım okurken yeter!

Demet Akalın isyan etti: Fenalaştım okurken yeter!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?
Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı! Doktoru sağlık durumu hakkında konuştu

Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı! Doktoru sağlık durumu hakkında konuştu
Kadir İnanır son sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'a ne oldu

Kadir İnanır son sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'a ne oldu
Doğa Rutkay'dan hamilelik açıklaması: Biz dört kişiyiz

Doğa Rutkay'dan hamilelik açıklaması: Biz dört kişiyiz
Tamer Karadağlı, meslektaşı Volkan Severcan ile asker arkadaşı çıktı

Tamer Karadağlı, meslektaşı Volkan Severcan ile asker arkadaşı çıktı

Mustafa Sandal ve Emina Sandal'dan flaş haber: İki haftaya boşanıyorlar

Mustafa Sandal ve Emina Sandal'dan flaş haber: İki haftaya boşanıyorlar
Yeşilçam'ı karıştıran gizli ilişki! (Nilüfer Aydan ve Halit Refiğ)

Yeşilçam'ı karıştıran gizli ilişki! (Nilüfer Aydan ve Halit Refiğ)
Nusret'in güldüren Sevgililer Günü paylaşımı

Nusret'in güldüren Sevgililer Günü paylaşımı