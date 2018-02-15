Son dakika! Muazzez Abacı trafik kazası geçirdi

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı
, yürekleri ağza getirdi. Muazzez Abacı
'nın trafik kazası
geçirdiği öğrenildi.
KORKTUĞU BAŞINA GELDİ
Zorunlu olmadıkça ikinci köprüden (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü)
geçmek istemediğini söyleyen ve o köprüden geçtikçe de hep kaza geçirdiğini belirten Muazzez Abacı'
nın korktuğu başına geldi.
DURUMLARI İYİ
Şoförüne birinci köprüyü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü)
kullanmasını söyleyen Muazzez Abacı
, trafik yoğunluğu nedeniyle yine ikinci köprüyü kullanmak zorunda kaldı.
Muazzez Abacı
, köprüyü geçtikten sonra kaza geçirdi. Usta sanatçının ve şoförünün durumu iyi.
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