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Son Dakika...Muharrem İnce: Gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira vereceğim

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce:19 Mayıs ve 29 Ekim'de gençlere 500 lira vereceğim. 

07 Mayıs 2018, Pazartesi 13:28
Son Dakika...Muharrem İnce: Gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira vereceğim
CHP Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce,"19 Mayıs ve 29 Ekim'de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 TL para vereceğiz. 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de Cumhuriyet bursu vereceğim. Saray'ı halka açacağım ve gezdireceğim. 6 ay sonra bu ülkenin en zeki 5 bin çocuğuna vereceğim sarayı." dedi. 



İnce şöyle devam etti: "Ben kimseyi ayırmıyorum. Sayın Erdoğan dahil. Ondan da randevu talep ettim. Memleketin sorunlarını çözmeye talibim kavga etmeye değil. Derdim gelecek seçimler değil derdim gelecek nesiller. Ben Türk ile Kürt'ü Alevi ve Sünni'yi barıştırmak istiyorum. Kadınlar öldürülmesin çocuklar tecavüze uğramasın istiyorum. "

 


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