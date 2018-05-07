Son Dakika...Muharrem İnce: Gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira vereceğim

Serap Belovacıklı

,"19 Mayıs ve 29 Ekim'de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 TL para vereceğiz. 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de Cumhuriyet bursu vereceğim. Saray'ı halka açacağım ve gezdireceğim. 6 ay sonra bu ülkenin en zeki 5 bin çocuğuna vereceğim sarayı." dedi.İnce şöyle devam etti: "Ben kimseyi ayırmıyorum. Sayın Erdoğan dahil. Ondan da randevu talep ettim. Memleketin sorunlarını çözmeye talibim kavga etmeye değil. Derdim gelecek seçimler değil derdim gelecek nesiller. Ben Türk ile Kürt'ü Alevi ve Sünni'yi barıştırmak istiyorum. Kadınlar öldürülmesin çocuklar tecavüze uğramasın istiyorum. "