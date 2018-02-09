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Son dakika... Mükerrem Kemertaş’a kanser teşhisi konuldu! (Mükerrem Kemertaş kanser mi kimdir?)

Son dakika haberleri... Türk halk müziğinin sevilen ismi sanatçı Mükerrem Kemertaş'a kanser teşhisi konuldu. Sanatçının kanser olduğu haberi üzüntüyle karşılandı. Peki kanser teşhisi konulan Mükerrem Kemertaş kimdir, nerelidir, işte tüm ayrıntılar...

Son dakika... Mükerrem Kemertaş’a kanser teşhisi konuldu! (Mükerrem Kemertaş kanser mi kimdir?)
Türk halk müziğinin sevilen ismi usta sanatçı Mükerrem Kemertaş dün ameliyata alındı. OnurAkayMedya’nın haberine göre,  usta sanatçıya gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Kemertaş’ın, yeme ve içme konusunda ise çok ciddi sıkıntılar çektiği ve midesine ameliyatla tüp takıldığı öğrenildi.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 80 yaşındaki usta sanatçı, sevenlerinden destek ve dua bekliyor.


MÜKERREM KEMERTAŞ KİMDİR?


1938 yılında Erzurum’da doğdu. 1961 yılında Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türküleri Derneği bünyesinde oluşturulan Doğudan Sesler Topluluğu’na katıldı. Bu topluluğun TRT Erzurum Radyosu için düzenli aralıklarla hazırladığı programlarda beş yıl boyunca yer aldı. 1966 yılında açılan sınavı kazanarak, Erzurum Radyosu’nda kadrolu sanatçı oldu.



1970 yılında TRT İstanbul Radyosuna tayin olan sanatçı, uzun yıllar çalışmalarını İstanbul’da sürdürdükten sonra 1985 yılında İzmir’e yerleşti ve TRT İzmir Radyosu’nda görevine devam etti.

2003 yılında TRT’den emekli olan Mükerrem Kemertaş, sanat hayatı boyunca sayısız türkü ve uzun havanın tanınıp sevilmesine emsalsiz sesi ile katkı sağladı.


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