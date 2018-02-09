Son dakika... Mükerrem Kemertaş’a kanser teşhisi konuldu! (Mükerrem Kemertaş kanser mi kimdir?)



MÜKERREM KEMERTAŞ KİMDİR?

Can Hakman

Türk halk müziğinin sevilen ismi usta sanatçıdün ameliyata alındı. OnurAkayMedya’nın haberine göre, usta sanatçıya gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Kemertaş’ın, yeme ve içme konusunda ise çok ciddi sıkıntılar çektiği ve midesine ameliyatla tüp takıldığı öğrenildi.ne kaldırılan 80 yaşındaki usta sanatçı, sevenlerinden destek ve dua bekliyor.1938 yılında’da doğdu. 1961 yılındabünyesinde oluşturulan Doğudan Sesler Topluluğu’na katıldı. Bu topluluğuniçin düzenli aralıklarla hazırladığı programlarda beş yıl boyunca yer aldı. 1966 yılında açılan sınavı kazanarak, Erzurum Radyosu’nda kadrolu sanatçı oldu.1970 yılındana tayin olan sanatçı, uzun yıllar çalışmalarını İstanbul’da sürdürdükten sonra 1985 yılında İzmir’e yerleşti ve TRT İzmir Radyosu’nda görevine devam etti.2003 yılında’den emekli olan Mükerrem Kemertaş, sanat hayatı boyunca sayısız türkü ve uzun havanın tanınıp sevilmesine emsalsiz sesi ile katkı sağladı.