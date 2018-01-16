Son dakika! Münevver Karabulut cinayetinde flaş gelişme

POLİS SANIKLAR 6'ŞAR BİN ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

BİR SANIK BERAAT ETTİ

NE OLMUŞTU?

Erdinç Şahin

'un öldürülmesiyle ilgili olarak katil zanlısıevinde cinayet günü bulunan 700 bin Euro'yu tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 6 polis memuru ile görüntüleri sildikleri öne sürülen 3 site görevlisinin yargılandığı dava karara bağlandı.3 hakimin değiştiği ve 8,5 yıl süren davada mahkeme, 6'sı polis 8 sanığı 6'şar bin TL adli para cezasına çarptırdı. Bir sanık ise beraat etti.Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 25. duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.Davayı karara bağlayan mahkeme, polis memuru sanıklar G.K., İ.K. T.K., M.D., A.B.D. ve S.A.'yısuçundan 6'şar bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıklar U.Y. ve Y.P.'nin “Suç Delilerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan da 6'şar bin TL adli para cezası verdi. Mahkeme 8 sanığa verilen para cezasını ertelemedi.Öte yandan sanık R.İ. ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek suçundan da beraatine karar verdi.Münevver Karabulut 3 Mart 2009'da Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Katil, genç kızın cesedini parçalara ayırarak bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerine atmıştı. Cem Garipoğlu amcası Hayyam Garipoğlu başta olmak üzere ailesinin yardımıyla cinayetten sonra 197 gün kaçmıştı. Teslim olan Cem Garipoğlu 18 yaşından küçük olduğu için yargılama sonucunda verilebilecek en ağır ceza olan 24 yıl hapisle cezalandırılmıştı.Silivri 5 Nolu Cezaevinde üç kişilik koğuşta tek başına kalıyordu. 9 Ekim günü ailesiyle açık görüş sonrası morali bozuk biçimde koğuşuna döndü. Kantinden iki paket bisküvi ve bir de 1 TL’ye satılan çamaşır ipi istedi. Sabaha karşı boş koğuşa geçen Garipoğlu kalın bir poşeti başına geçirdi. Çamaşır ipini de üç kez boğazının etrafına sardı. Ardından kendisini koğuşun pencere demirine astı.10 Ekim sabahı sayıma gelen gardiyanlar Cem Garipoğlu’nun cansız bedenini buldular. O andan itibaren, Cem Garipoğlu’nun intihar etmediği, kaçırıldığı, ölen kişinin başkası olduğu söylendi. Hatta ‘İntihar değil cinayet’ diyenler bile oldu. Savcılığın ve Adli Tıp’ın raporlarına rağmen hala konu tartışılıyor.