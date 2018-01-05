Son Dakika...Münir Özkul hayatını kaybetti! Kızı Güner Özkul'dan ilk açıklama

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Son dakika! Münir Özkul hayatını kaybetti (Münir Özkul kimdir? Münir Özkul'un hayat hikayesi)

Serap Belovacıklı

Türk sinemasının usta isimlerinden, 93 yaşında, evinde vefat etti. Canlandırdığıvekarakterleriyle Türk izleyicisinin hafızalarında yer edinen Özkul, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi görüyordu.Usta oyuncu Münir Özkul, 92 yaşında hayatını kaybetti. Özkul bu sabah saatlerinde Beyoğlu’ndaki evinde vefat etti. Haberi alan yakınları ve sanatçı dostları eve geldi.Evinin önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Güner Özkul, 'Uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle bugüne hazırlanmış olduk. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadığı, yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum.'