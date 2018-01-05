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Son Dakika...Münir Özkul hayatını kaybetti! Kızı Güner Özkul'dan ilk açıklama

Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul 93 yaşında hayatını kaybetti. Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, "Defalarca asılsız haberlerle bugüne hazırlanmış olduk" açıklamasını yaptı.

05 Ocak 2018, Cuma 13:25
Son Dakika...Münir Özkul hayatını kaybetti! Kızı Güner Özkul'dan ilk açıklama
Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul, 93 yaşında, evinde vefat etti. Canlandırdığı "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızalarında yer edinen Özkul, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi görüyordu.

Usta oyuncu Münir Özkul, 92 yaşında hayatını kaybetti. Özkul bu sabah saatlerinde Beyoğlu’ndaki evinde vefat etti. Haberi alan yakınları ve sanatçı dostları eve geldi.


"ASILSIZ HABERLERLE BUGÜNE HAZIRLANMIŞ OLDUK"


Evinin önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Güner Özkul, 'Uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle bugüne hazırlanmış olduk. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadığı, yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum.'

Son dakika! Münir Özkul hayatını kaybetti (Münir Özkul kimdir? Münir Özkul'un hayat hikayesi)Son dakika! Münir Özkul hayatını kaybetti (Münir Özkul kimdir? Münir Özkul'un hayat hikayesi)

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