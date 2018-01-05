Son dakika! Münir Özkul hayatını kaybetti (Münir Özkul kimdir? Münir Özkul'un hayat hikayesi)

Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası
ve Yeşilçam'ın ulu çamlarından biri olan Münir Özkul
hayatını kaybetti.
Münir Özkul
uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.
MÜNİR ÖZKUL'UN CENAZESİ NE ZAMAN?
Kızı Güner Özkul, Münir Özkul'un cenazesinin pazar günü toprağa verileceğini, küçük bir ihtimal de olsa pazartesiye kalabileceğini söyledi.
Son Dakika...Münir Özkul hayatını kaybetti! Kızı Güner Özkul'dan ilk açıklama
Ünlü isimler Münir Özkul'un ardından neler dedi?
DEMANS NEDİR?
Demans
, bir hastalık sürecinin sonucu olarak ortaya çıkar, kişinin hafıza, düşünme ve davranış bozukluklarını işaret eder. Kişi ayrıca kafa karışıklığı, kişilik değişiklikleri, davranış değişiklikleri, karar verme sorunları, kelimeleri bulmada zorluk çekme, düşüncelerini toparlayamama ya da yönleri takip edememe gibi sorunlar yaşar. Alzheimer hastalığı demansın en sık olan sebebidir.
MÜNİR ÖZKUL KİMDİR? MÜNİR ÖZKUL'UN HAYAT HİKAYESİ...
15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğan Münir Özkul
küçük yaşlarda tiyatroya merak sardı. Münir Özkul, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde eğitimine devam etti.
Via: İnternettin Abi ve Paylaşımları / youtube
Eğitimini tamamlayan Münir Özkul
, Bakırköy'de bulunan Halkevi'nde oyunculuğa adım attı. İlk amatör sahne deneyimlerini burada gerçekleştiren Münir Özkul, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda bir süre oynadıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na geçti.
Ses Tiyatrosu'nda
sergilenen oyunlarda rol almaya başladı. Ardından özel bir tiyatro olan Küçük Sahne'ye geçti. Burası Münir Özkul'un yükselişinde bir dönüm noktası oldu.
Yeteneği Muhsin Ertuğrul'un
gözünden kaçmayan Münir Özkul, Küçük Sahne'de birçok başarılı oyunlarda da yer aldı.
Tiyatro sahnelerinden "tesadüfen" film setlerine geçişi 40'lı yılların sonuna denk düşen Münir Özkul, askerliğini yaptığı dönemde, "Vatan ve Namık Kemal"
adlı filmde yönetmen asistanlığı yapan arkadaşı Sırrı Gültekin'i ziyaret için Yeşilçam'a gittiği birgün ilk defa bir filmde figüran olarak rol aldı.
1950’lerde artık Münir Özkul tam anlamıyla keşfedilmiş, sinema için de ilgi odağı olmuştu. Bir anda siyah beyaz filmlerin sık görülen ve beğenilen yüzü oldu. Kendine has tavrı, mimikleri izleyicisi tarafından çok beğeniliyordu.
Sinema o dönem de tıpkı şimdi olduğu gibi yabancı sinemanın etkisindeydi. Burhan Felek o dönemin ''Lorel - Hardi''
ikilisini Türk versiyonuna ‘’Edi ile Büdü’’
olarak uyarlamıştı. 1952’de sinema hayatına ‘’Edi ile Büdü Tiyatrocu’’
ve ‘’Edi ile Büdü’’
filmleriyle aktarıldı. Filmde Münir Özkul ‘’Edi’’
, Vasfi Rıza Zobu ise ‘’Büdü’’
karakterindeydi. Bu filmle çok beğenildi.
İpek Film yapımıyla ilk yıllar hep komedi filmlerindeki mimikleriyle dikkat çekiyordu. 1969 Orhan Aksoy yönetmenliğinde ‘’Fakir Kızı Leyla’’
filminde evin kahyası olarak rol alan Münir Özkul, ilgiyi en çok üzerine çekmeyi başaran karakterdi.
Münir Özkul sinemada çok sevildi, nerede yufka yürekli bir babaya ihtiyaç duyulsa akla ilk o geldi. O, asla kötü adam rollerinde olmadı.
Münir Özkul yaklaşık 10 dizi, 20 tiyatro oyunu ve 220 filmde rol aldı.
MÜNİR ÖZKUL'UN ÖDÜLLERİ
1967-İlhan İskender Armağanı
1972-9. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Karakter Oyuncu Ödülü
1991-Dümbüllü Ödülü
1997-Altın Kelebek Ödülleri Onur Ödülü
1999-Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü "Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü"
2004-37. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Onur Ödülü
2006-Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü
2014-18. Afife Tiyatro Ödülleri, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü
2015-T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
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