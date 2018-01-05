Son dakika! Münir Özkul hayatını kaybetti (Münir Özkul kimdir? Münir Özkul'un hayat hikayesi)



MÜNİR ÖZKUL'UN CENAZESİ NE ZAMAN?

Son Dakika...Münir Özkul hayatını kaybetti! Kızı Güner Özkul'dan ilk açıklama

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MÜNİR ÖZKUL KİMDİR? MÜNİR ÖZKUL'UN HAYAT HİKAYESİ...

Via: İnternettin Abi ve Paylaşımları / youtube

MÜNİR ÖZKUL'UN ÖDÜLLERİ

Yaşar Can

ve Yeşilçam'ın ulu çamlarından biri olanhayatını kaybetti.uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.Kızı Güner Özkul, Münir Özkul'un cenazesinin pazar günü toprağa verileceğini, küçük bir ihtimal de olsa pazartesiye kalabileceğini söyledi., bir hastalık sürecinin sonucu olarak ortaya çıkar, kişinin hafıza, düşünme ve davranış bozukluklarını işaret eder. Kişi ayrıca kafa karışıklığı, kişilik değişiklikleri, davranış değişiklikleri, karar verme sorunları, kelimeleri bulmada zorluk çekme, düşüncelerini toparlayamama ya da yönleri takip edememe gibi sorunlar yaşar. Alzheimer hastalığı demansın en sık olan sebebidir.15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğanküçük yaşlarda tiyatroya merak sardı. Münir Özkul, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde eğitimine devam etti.Eğitimini tamamlayan, Bakırköy'de bulunan Halkevi'nde oyunculuğa adım attı. İlk amatör sahne deneyimlerini burada gerçekleştiren Münir Özkul, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda bir süre oynadıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na geçti.sergilenen oyunlarda rol almaya başladı. Ardından özel bir tiyatro olan Küçük Sahne'ye geçti. Burası Münir Özkul'un yükselişinde bir dönüm noktası oldu.Yeteneğigözünden kaçmayan Münir Özkul, Küçük Sahne'de birçok başarılı oyunlarda da yer aldı.Tiyatro sahnelerinden "tesadüfen" film setlerine geçişi 40'lı yılların sonuna denk düşen Münir Özkul, askerliğini yaptığı dönemde,adlı filmde yönetmen asistanlığı yapan arkadaşı Sırrı Gültekin'i ziyaret için Yeşilçam'a gittiği birgün ilk defa bir filmde figüran olarak rol aldı.1950’lerde artık Münir Özkul tam anlamıyla keşfedilmiş, sinema için de ilgi odağı olmuştu. Bir anda siyah beyaz filmlerin sık görülen ve beğenilen yüzü oldu. Kendine has tavrı, mimikleri izleyicisi tarafından çok beğeniliyordu.Sinema o dönem de tıpkı şimdi olduğu gibi yabancı sinemanın etkisindeydi. Burhan Felek o döneminikilisini Türk versiyonunaolarak uyarlamıştı. 1952’de sinema hayatınavefilmleriyle aktarıldı. Filmde Münir Özkul, Vasfi Rıza Zobu isekarakterindeydi. Bu filmle çok beğenildi.İpek Film yapımıyla ilk yıllar hep komedi filmlerindeki mimikleriyle dikkat çekiyordu. 1969 Orhan Aksoy yönetmenliğindefilminde evin kahyası olarak rol alan Münir Özkul, ilgiyi en çok üzerine çekmeyi başaran karakterdi.Münir Özkul sinemada çok sevildi, nerede yufka yürekli bir babaya ihtiyaç duyulsa akla ilk o geldi. O, asla kötü adam rollerinde olmadı.Münir Özkul yaklaşık 10 dizi, 20 tiyatro oyunu ve 220 filmde rol aldı.1967-İlhan İskender Armağanı1972-9. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Karakter Oyuncu Ödülü1991-Dümbüllü Ödülü1997-Altın Kelebek Ödülleri Onur Ödülü1999-Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü "Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü"2004-37. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Onur Ödülü2006-Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü2014-18. Afife Tiyatro Ödülleri, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü2015-T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü