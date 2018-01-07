Son dakika... Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı

MÜNİR ÖZKUL'U UĞURLUYORUZ

FOTOĞRAFI GÖREN DUYGULANDI

İŞTE O KARE:

KIZI GÜNER ÖZKUL'UN DUYGUSAL ANLARI:

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

"HABABAM GÜM GÜM GÜM"

TÖRENE BAŞBAKAN DA KATILDI

BAKIRKÖY MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

İŞTE CENAZEDEN KARELER:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLEYE TAZİYE TELEFONU

Bizim Aile'nin küçük Tuncay'ı Münir Özkul'u anlattı: O benim babamdı

KAVUĞU DEVRETTİĞİ İSİM CENAZE TÖRENİNE KATILAMAYACAK

14 MART'TA MÜNİR ÖZKUL İÇİN TÖREN DÜZENLEYECEK

Münir Özkul, kavuğun üçüncü sahibiydi (Türk Tiyatrosu'nda kavuk geleneği nedir?)

Çiğdem Saltık

ve'ın ulu çınarlarından biri olan'un hayatını kaybetmişti. 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden'u ailesi ve sevenleri son yolculuğuna uğurladı.Münir Özkul için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Törene Şener Şen, İlyas Salman, Nuri Alço, Behzat Uygur ve Süha Uygur başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.nde düzenlenen törende arka plana konulan Hababam Sınıfı karesi dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafı görenler gözyaşlarına hakim olamadı.l'un naaşınde kılınacak namaz için getirildi. Halk cenazeye katılabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.Büyük Usta'nın Türk bayrağına sarılı naaşı alkışlar eşliğinde uğurlandı. Cenaze aracı kalabalıktan yavaş yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Cenazede tam anlamıyla insan seli vardı. Halk "Hababam güm güm güm" diye bağırdı.Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katıldı.Münir Özkul'un cenazesi, Bakırköy Mezarlığı'nda defnedildi.'un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan Özkul'un kızı Güner Özkul ile telefonda görüştü. Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da göndermiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum sanatçıya Allah'tan tekrar rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi.'nde düzenlenen tören sonrasıi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra, Bakırköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.'un cenazesine usta oyuncukatılamayacak.Münir Özkul'un vefat ettiği gün kırılan kolundan dolayı ameliyat olan ve bu sebepten dolayı cenazeye katılamayacak olanda 14 Mart'ta bir tören düzenleyecek.Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralan'un yöneteceği tören Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda yapılacak.