Son dakika... Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı

Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı
ve Yeşilçam
'ın ulu çınarlarından biri olan Münir Özkul
'un hayatını kaybetmişti. 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.
MÜNİR ÖZKUL'U UĞURLUYORUZ
Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul
'u ailesi ve sevenleri son yolculuğuna uğurladı.
Münir Özkul için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Törene Şener Şen, İlyas Salman, Nuri Alço, Behzat Uygur ve Süha Uygur başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.
FOTOĞRAFI GÖREN DUYGULANDI
Muhsin Ertuğrul Sahnesi'
nde düzenlenen törende arka plana konulan Hababam Sınıfı karesi dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafı görenler gözyaşlarına hakim olamadı.
İŞTE O KARE:
KIZI GÜNER ÖZKUL'UN DUYGUSAL ANLARI:
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Münir Özku
l'un naaşı Teşvikiye Camii'
nde kılınacak namaz için getirildi. Halk cenazeye katılabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
"HABABAM GÜM GÜM GÜM"
Büyük Usta'nın Türk bayrağına sarılı naaşı alkışlar eşliğinde uğurlandı. Cenaze aracı kalabalıktan yavaş yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Cenazede tam anlamıyla insan seli vardı. Halk "Hababam güm güm güm" diye bağırdı.
TÖRENE BAŞBAKAN DA KATILDI
Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katıldı.
BAKIRKÖY MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ
Münir Özkul'un cenazesi, Bakırköy Mezarlığı'nda defnedildi.
İŞTE CENAZEDEN KARELER:
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLEYE TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Münir Özkul
'un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özkul'un kızı Güner Özkul ile telefonda görüştü. Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da göndermiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum sanatçıya Allah'tan tekrar rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi.
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KAVUĞU DEVRETTİĞİ İSİM CENAZE TÖRENİNE KATILAMAYACAK
Muhsin Ertuğrul Sahnesi
'nde düzenlenen tören sonrası Münir Özkul Teşvikiye Cami
i'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra, Bakırköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Münir Özkul
'un cenazesine usta oyuncu Ferhan Şensoy
katılamayacak.
14 MART'TA MÜNİR ÖZKUL İÇİN TÖREN DÜZENLEYECEK
Münir Özkul'un vefat ettiği gün kırılan kolundan dolayı ameliyat olan ve bu sebepten dolayı cenazeye katılamayacak olan Ferhan Şensoy
da 14 Mart'ta bir tören düzenleyecek.
Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralan Ferhan Şensoy
'un yöneteceği tören Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda yapılacak.
Münir Özkul, kavuğun üçüncü sahibiydi (Türk Tiyatrosu'nda kavuk geleneği nedir?)
Çiğdem Saltık