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Son dakika... Münir Özkul son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul'da 93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene Münir Özkul'un ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından naaşı Teşvikiye Camii'ne getirilen Münir Özkul burada kılınacak cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedilecek

07 Ocak 2018, Pazar 13:17
Son dakika... Münir Özkul son yolculuğuna uğurlanıyor
Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı ve Yeşilçam'ın ulu çınarlarından biri olan Münir Özkul'un hayatını kaybetmişti. 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.

MÜNİR ÖZKUL'U UĞURLUYORUZ

Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul'u ailesi ve sevenleri son yolculuğuna uğurluyor.

Münir Özkul için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Törene Şener Şen, İlyas Salman, Nuri Alço, Behzat Uygur ve Süha Uygur başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.



FOTOĞRAFI GÖREN DUYGULANDI

Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törende arka plana konulan Hababam Sınıfı karesi dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafı görenler gözyaşlarına hakim olamadı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Münir Özkul'un naaşı Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz için getirildi. Halk cenazeye katılabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

İŞTE CENAZDEN KARELER:







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLEYE TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münir Özkul'un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özkul'un kızı Güner Özkul ile telefonda görüştü. Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da göndermiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum sanatçıya Allah'tan tekrar rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi.

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KAVUĞU DEVRETTİĞİ İSİM CENAZE TÖRENİNE KATILAMAYACAK



Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen tören sonrası Münir Özkul Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Münir Özkul'un cenazesine usta oyuncu Ferhan Şensoy katılamayacak.



14 MART'TA MÜNİR ÖZKUL İÇİN TÖREN DÜZENLEYECEK

Münir Özkul'un vefat ettiği gün kırılan kolundan dolayı ameliyat olan ve bu sebepten dolayı cenazeye katılamayacak olan Ferhan Şensoy da 14 Mart'ta bir tören düzenleyecek.

Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralan Ferhan Şensoy'un yöneteceği tören Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda yapılacak.

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