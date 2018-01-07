Son dakika... Münir Özkul son yolculuğuna uğurlanıyor

MÜNİR ÖZKUL'U UĞURLUYORUZ

FOTOĞRAFI GÖREN DUYGULANDI

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İŞTE CENAZDEN KARELER:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLEYE TAZİYE TELEFONU

Bizim Aile'nin küçük Tuncay'ı Münir Özkul'u anlattı: O benim babamdı

KAVUĞU DEVRETTİĞİ İSİM CENAZE TÖRENİNE KATILAMAYACAK

14 MART'TA MÜNİR ÖZKUL İÇİN TÖREN DÜZENLEYECEK

Münir Özkul, kavuğun üçüncü sahibiydi (Türk Tiyatrosu'nda kavuk geleneği nedir?)

Çiğdem Saltık

ve'ın ulu çınarlarından biri olan'un hayatını kaybetmişti. 93 yaşında hayatını kaybedenuzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden'u ailesi ve sevenleri son yolculuğuna uğurluyor.Münir Özkul için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Törene Şener Şen, İlyas Salman, Nuri Alço, Behzat Uygur ve Süha Uygur başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.’nde düzenlenen törende arka plana konulan Hababam Sınıfı karesi dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafı görenler gözyaşlarına hakim olamadı.l'un naaşı Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz için getirildi. Halk cenazeye katılabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.'un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan Özkul'un kızı Güner Özkul ile telefonda görüştü. Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da göndermiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum sanatçıya Allah'tan tekrar rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi.'nde düzenlenen tören sonrasıi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.'un cenazesine usta oyuncukatılamayacak.Münir Özkul'un vefat ettiği gün kırılan kolundan dolayı ameliyat olan ve bu sebepten dolayı cenazeye katılamayacak olanda 14 Mart'ta bir tören düzenleyecek.Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralan'un yöneteceği tören Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda yapılacak.