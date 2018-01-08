Son Dakika...Murat Hazinedar’ın gitmesinin ardından Beşiktaş Belediyesi'nde seçim tarihi belirlendi

Beşiktaş Belediye Başkanlığı’ndan alınan Murat Hazinedar
’ın yerine seçilecek yeni başkan, 11 Ocak saat 15.00’te yapılacak seçimle belli olacak. Yeni başkanı seçmek için çağrı gönderilen meclis üyeleri arasında, ismi Murat Hazinedar’la ilgili soruşturma dosyasında geçen ve görevden uzaklaştırıldığı belirtilen Bağımsız İBB ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi
de var.
Hüseyin Avni Sipahi
Öte yandan Başkan adaylığı için meclis üyeleri Bülent Tatar
ile Affan Keçeci
'nin isimleri geçiyor.
Bülent Tatar
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve Kabataş Vakfı Üyesi olan Mimar Bülent Tatar
, önümüzdeki günlerde Belediye Meclis’nde gerçekleşmesi muhtemel seçimde en güçlü aday olarak gösteriliyor.
Öte yandan Tatar, Kuruçeşme Spor klübü Başkanı ve Kabataş erkek lisesi mezunu.
Affan Keçeci
Affan Keçeci
de CHP İBB Meclis Üyesi.
VALİ SEÇİME İZİN VERMİŞTİ
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Murat Hazinedar
’dan boşalan başkanlık makamına yeni bir ismin seçilmesi için izin vermişti. Valilik seçimin 11 Ocak günü, saat 15.00’te, Beşiktaş Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılmasına karar verdi. Karar tüm belediye meclisi üyelerine tebliğ edildi. Seçim için davet edilen meclis üyeleri arasında, Başkan Murat Hazinedar’la birlikte görevden uzaklaştırıldığı iddia edilen Hüseyin Avni Sipahi de yer aldı. Sipahi kendisinin de davet edildiğini doğrulayarak, “Valilik beni de oy kullanmaya çağırdı. Demek ki hakkımda görevden uzaklaştırma kararı yok” dedi.
Serap Belovacıklı