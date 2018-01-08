Son Dakika...Murat Hazinedar’ın gitmesinin ardından Beşiktaş Belediyesi'nde seçim tarihi belirlendi

Hüseyin Avni Sipahi

Bülent Tatar

Affan Keçeci



VALİ SEÇİME İZİN VERMİŞTİ

Serap Belovacıklı

Beşiktaş Belediye Başkanlığı’ndan alınan’ın yerine seçilecek yeni başkan, 11 Ocak saat 15.00’te yapılacak seçimle belli olacak. Yeni başkanı seçmek için çağrı gönderilen meclis üyeleri arasında, ismi Murat Hazinedar’la ilgili soruşturma dosyasında geçen ve görevden uzaklaştırıldığı belirtilen Bağımsız İBB ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyeside var.Öte yandan Başkan adaylığı için meclis üyeleriile'nin isimleri geçiyor.Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve Kabataş Vakfı Üyesi olan Mimar, önümüzdeki günlerde Belediye Meclis’nde gerçekleşmesi muhtemel seçimde en güçlü aday olarak gösteriliyor.Öte yandan Tatar, Kuruçeşme Spor klübü Başkanı ve Kabataş erkek lisesi mezunu.de CHP İBB Meclis Üyesi.İstanbul Valisi Vasip Şahin,’dan boşalan başkanlık makamına yeni bir ismin seçilmesi için izin vermişti. Valilik seçimin 11 Ocak günü, saat 15.00’te, Beşiktaş Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılmasına karar verdi. Karar tüm belediye meclisi üyelerine tebliğ edildi. Seçim için davet edilen meclis üyeleri arasında, Başkan Murat Hazinedar’la birlikte görevden uzaklaştırıldığı iddia edilen Hüseyin Avni Sipahi de yer aldı. Sipahi kendisinin de davet edildiğini doğrulayarak, “Valilik beni de oy kullanmaya çağırdı. Demek ki hakkımda görevden uzaklaştırma kararı yok” dedi.