Son dakika! Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti (İki yıl önce beyin kanaması geçirmişti)

posta.com.tr / Çiğdem SALTIK
90'lı yıllarda ve 2000'li yılların başlarında çok sayıda şarkıcının klibine imzasını atan yönetmen Mustafa Mayadağ
bu sabah yaşamını yitirdi.
Mustafa Mayadağ
'ın cenaze namazının ne zaman kılınacağı ise henüz netleşmedi.
Mustafa Mayadağ'ın eşi Birsen Maydağ posta.com.tr
'ye yaptığı açıklamada ''Eşim bu sabah hayatını kaybetti. Büyük üzüntü içindeyim. 2016'da geçirdiği beyin kanaması sonucu boyundan aşağısı felçti. İki çocuğum yurt dışında olduğu için cenaze detayını onlar gelince netleştireceğiz'' dedi.
MUSTAFA MAYADAĞ KİMDİR?
Yönetmen Mustafa Mayadağ
, 1958'de İzmir’in Urla ilçesinde dünyaya geldi.
Mustafa Mayadağ
, İzmir Çınarlı Teknik Lisesi'nden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema televizyon bölümünü bitirdi. Aynı okul mezunu dört arkadaşıyla video prodüksiyon şirketi kurdu.
Daha sonra Yeşilçam, TRT 2, Pınar Film, Star TV ve Raks Müzik'te değişik kademelerde görev aldı.
Mustafa Mayadağ
, birçok şarkıcının klibine imza atan isim oldu. Çektiği klipler arasında, 1996: Sevdalıyım- Mahsun Kırmızıgül / 2000: Asrın hatası-Serdar Ortaç yer alıyor.
Ayrıca Mustafa Mayadağ
, Türkiye Video Müzik Ödülleri Yılın Klibi Ödülü'nü aldı.
Mustafa Mayadağ'ın gençlik fotoğrafı...
Çiğdem Saltık