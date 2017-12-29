Son dakika! Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti (İki yıl önce beyin kanaması geçirmişti)

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MUSTAFA MAYADAĞ KİMDİR?

Çiğdem Saltık

90'lı yıllarda ve 2000'li yılların başlarında çok sayıda şarkıcının klibine imzasını atanbu sabah yaşamını yitirdi.'ın cenaze namazının ne zaman kılınacağı ise henüz netleşmedi.'ye yaptığı açıklamada ''Eşim bu sabah hayatını kaybetti. Büyük üzüntü içindeyim. 2016'da geçirdiği beyin kanaması sonucu boyundan aşağısı felçti. İki çocuğum yurt dışında olduğu için cenaze detayını onlar gelince netleştireceğiz'' dedi., 1958'de İzmir’in Urla ilçesinde dünyaya geldi., İzmir Çınarlı Teknik Lisesi'nden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema televizyon bölümünü bitirdi. Aynı okul mezunu dört arkadaşıyla video prodüksiyon şirketi kurdu.Daha sonra Yeşilçam, TRT 2, Pınar Film, Star TV ve Raks Müzik'te değişik kademelerde görev aldı., birçok şarkıcının klibine imza atan isim oldu. Çektiği klipler arasında, 1996: Sevdalıyım- Mahsun Kırmızıgül / 2000: Asrın hatası-Serdar Ortaç yer alıyor.Ayrıca, Türkiye Video Müzik Ödülleri Yılın Klibi Ödülü'nü aldı.