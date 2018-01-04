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Son dakika! Naksan'ın tutuklu eski başkanı Cahit Nakıboğlu'na ev hapsi şartıyla tahliye

Gaziantep'te, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün para kasası olduğu iddiasıyla tutuklanan, TMSF’ye devredilen Naksan Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, sağlık sorunları nedeniyle mahkeme tarafından ev hapsi şartıyla tahliye edildi

04 Ocak 2018, Perşembe 16:22
Son dakika! Naksan'ın tutuklu eski başkanı Cahit Nakıboğlu'na ev hapsi şartıyla tahliye
Gaziantep’te geçen yıl Temmuz ayında FETÖ/PDY’nin ’para kasası’ olduğu ileri sürülen Naksan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, oğlu Taner ile birlikte tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Nakıboğlu’nun da aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında, Gaziantep 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde, ’Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarından dava açılmıştı.


BÜNYESİNDE 51 ŞİRKET VAR


628 sayfalık iddianamede Naksan Holding bünyesinde bulunan 51 şirketin FETÖ/PDY sermayesi ile ticari alanda faaliyette bulunmak üzere kurulduğu ve örgüte ait iktisadi işletme olduğu belirtildi. Nakıboğlu ailesinin, şehrin çeşitli yerlerindeki işyeri, konut, iş hanı gibi taşınmazları satarak yaklaşık 22 milyon doları başka bir hesaba aktardığı belirtilen iddianamede, kayyum atanmasından önce de holdingin içinin boşaltıldığı bilgisine yer verildi.


KISA BİR SÜRE ÖNCE ANJİYO OLMUŞTU


Daha önce avukatlarının sağlık sorunları nedeniyle tahliye talebi reddedilen Cahit Nakıboğlu’nun (70) avukatları, bugün yine aynı istekle 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Talebi inceleyen mahkeme heyeti, bir süre önce anjiyo olan Cahit Nakıboğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının risk oluşturacağı gerekçesiyle, ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.

 

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