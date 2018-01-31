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Son dakika! Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Nebahat Çehre, soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı

31 Ocak 2018, Çarşamba 11:58
Son dakika! Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
Magazin dünyası geride bıraktığımız gün zatürre teşhisi nedeniyle hastaneye yatan ve beş gün boyunca burada tedavi gören Bülent Ersoy'u konuşmuştu.

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Geçen gün taburcu olan Bülent Ersoy'un haberi henüz güncelliğini korurken, bu defa Nebahat Çehre'den kötü bir haber geldi.

Soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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