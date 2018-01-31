Son dakika! Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy'a zatürre teşhisi konuldu (5 gündür hastanede)

Nebahat Çehre dizi teklifini kabul etti

Canan Karatay, Nebahat Çehre caps'leri hakkında konuştu

Nebahat Çehre’den para itirafı

Çiğdem Saltık

Magazin dünyası geride bıraktığımız günnedeniyle hastaneye yatan ve beş gün boyunca burada tedavi görenu konuşmuştu.Geçen gün taburcu olanun haberi henüz güncelliğini korurken, bu defakötü bir haber geldi.Soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.