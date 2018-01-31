Son dakika! Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı

Magazin dünyası geride bıraktığımız gün zatürre teşhisi nedeniyle hastaneye yatan ve beş gün boyunca burada tedavi gören Bülent Ersoy'u konuşmuştu. Bülent Ersoy'a zatürre teşhisi konuldu (5 gündür hastanede) Geçen gün taburcu olan Bülent Ersoy'un haberi henüz güncelliğini korurken, bu defa Nebahat Çehre'den kötü bir haber geldi. Soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nebahat Çehre dizi teklifini kabul etti Canan Karatay, Nebahat Çehre caps'leri hakkında konuştu Nebahat Çehre’den para itirafı