Son dakika! New York'taki Trump Tower'da yangın



ABD BAŞKANI TRUMP WASHINGTON'DAYDI

Yusuf Cevahir

ABD’nin New York kentinde bulunan 58 katlı Trump Tower’ın çatısında, soğutma ünitesindeki bir elektrik arızasından ötürü yangın çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'a ait gökdelendeki yangına hemen müdahale edildi.Yangında biri ağır olmak üzere iki kişinin yaralandığı bildirildi.ABD Başkanı Donald Trump'ın zaman zaman kuleleri ziyaret ettiği biliniyor. Yangın sırasında ise Trump'ın Washington'da olduğu kaydedildi.Uluslararası ajanslarda ve sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda binanın çatı kısmından dumanlar yükseldiği görüldü.