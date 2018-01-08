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Son dakika! New York'taki Trump Tower'da yangın

ABD'nin New York kentinde bulunan, ABD Başkanı Donald Trump'a ait 58 katlı Trump Tower'da yangın çıktı. Olayda biri ağır iki kişi yaralandı

08 Ocak 2018, Pazartesi 17:05
Son dakika! New York'taki Trump Tower'da yangın
ABD’nin New York kentinde bulunan 58 katlı Trump Tower’ın çatısında, soğutma ünitesindeki bir elektrik arızasından ötürü yangın çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'a ait gökdelendeki yangına hemen müdahale edildi.

Yangında biri ağır olmak üzere iki kişinin yaralandığı bildirildi. 


ABD BAŞKANI TRUMP WASHINGTON'DAYDI 


ABD Başkanı Donald Trump'ın zaman zaman kuleleri ziyaret ettiği biliniyor. Yangın sırasında ise Trump'ın Washington'da olduğu kaydedildi. 



Uluslararası ajanslarda ve sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda binanın çatı kısmından dumanlar yükseldiği görüldü.




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