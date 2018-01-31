Son dakika! NTV Spor'un satışıyla ilgili çok önemli gelişme

"DAHA FAZLA SEÇENEK"

NTV'DE DEVAM EDİLECEK

Erdinç Şahin

'deulusal yayın frekansını satın aldığını açıkladı.2015 yılındaarasında imzalanan stratejik ortaklıkla birlikte,kanalınıkanalını yayın hayatına başlatmıştı.'Bugün Discovery'nin Türkiye'deki yolculuğunda önemli bir dönüm noktası. Doğuş Yayın Grubu ile genişlettiğimiz ortaklığımız ve bu satın alımla birlikte Türk seyircilerin televizyon izlemedeneyimine daha fazla seçenek ve değer katarak bölgeye olan bağlılığımızı tekrar teyit etmiş olduk.' dedi.de "ile yeni bir anlaşma yaparak ülkemizin televizyon izleyicisine alışılagelmişin dışında bir yayın sunulacaktır. Bu ortak çalışma sonrasında, NTV Spor'un yayın içeriği haber kanalımız olan NTV'de devam edecek, yani NTV Spor evine geri dönüyor" ifadesini kullandı.Satın alma ile ilgili gerekli kapanış koşulları sağlandıktan ve işlemler tamamlandıktan sonra Discovery, kanalı erkeklere yönelik yeni bir eğlence kanalına çevirecek.