Son dakika! NtvSpor'un satışı için anlaşıldı

NTVSPOR 2008 YILINDA KURULMUŞTU

Erdinç Şahin

Uzun süredir spor kanalı'un satılacağı konuşuyordu.’ın satışı içinile anlaşmaya vardı.Taraflar arasındaki imzanın saatler içinde atılacağı öğrenildi. Son imzaların atılacağı toplantıda taraf avukatları hazır bulunuyor.NTV Spor, Doğuş Grubu bünyesindeki spor kanalı. Kanal, 17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlamıştır.NBA yayın haklarının Doğuş Yayın Grubu'nda olduğu dönemde bazı NBA maçlarını yayınlamıştır. Futbolda Pro League (Belçika Ligi); basketbolda Türkiye millî basketbol takımının maçlarını, Turkish Airlines Euroleague maçlarını, Basketbol Süper Ligi'nden 2-3 maç; voleybolda ise Sultanlar Ligi'nden 2-3 maç yayınlamaktadır.NTV Spor, 2010 yılı başında Kral TV'nin karasal yayın frekansından yayın yapmaya başlamış ve bu sayede izlenilebilirliğini artırarak tam anlamıyla ulusal bir spor kanalına dönüşmüştür. İleride daha üst düzey liglerin yayın haklarını alarak izleyici oranını yükseltme hedefindedir. Kanal 23 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 16:9 yayın formatına ve tam zamanlı HD yayına geçiş yapmıştır.Hürriyet