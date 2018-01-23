Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Son dakika! NtvSpor'un satışı için anlaşıldı

NtvSpor satışında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre Doğuş Yayın Grubu NTV Spor’ın satışı için Discovery Channel ile anlaşmaya vardı.

Son dakika! NtvSpor'un satışı için anlaşıldı
Uzun süredir spor kanalı Ntvspor'un satılacağı konuşuyordu. Doğuş Yayın Grubu NTV Spor’ın satışı için Discovery Channel ile anlaşmaya vardı.

Taraflar arasındaki imzanın saatler içinde atılacağı öğrenildi. Son imzaların atılacağı toplantıda taraf avukatları hazır bulunuyor. 
 

NTVSPOR 2008 YILINDA KURULMUŞTU


NTV Spor, Doğuş Grubu bünyesindeki spor kanalı. Kanal, 17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlamıştır.NBA yayın haklarının Doğuş Yayın Grubu'nda olduğu dönemde bazı NBA maçlarını yayınlamıştır. Futbolda Pro League (Belçika Ligi); basketbolda Türkiye millî basketbol takımının maçlarını, Turkish Airlines Euroleague maçlarını, Basketbol Süper Ligi'nden 2-3 maç; voleybolda ise Sultanlar Ligi'nden 2-3 maç yayınlamaktadır.

NTV Spor, 2010 yılı başında Kral TV'nin karasal yayın frekansından yayın yapmaya başlamış ve bu sayede izlenilebilirliğini artırarak tam anlamıyla ulusal bir spor kanalına dönüşmüştür. İleride daha üst düzey liglerin yayın haklarını alarak izleyici oranını yükseltme hedefindedir. Kanal 23 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 16:9 yayın formatına ve tam zamanlı HD yayına geçiş yapmıştır.
Hürriyet


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fenerbahçe'de Giuliano'nun yerine oynayacak futbolcu belli oldu

Fenerbahçe'de Giuliano'nun yerine oynayacak futbolcu belli oldu
Vagner Love transferinde sona doğru

Vagner Love transferinde sona doğru
Robinho sağlık kontrolünden geçti

Robinho sağlık kontrolünden geçti
Eski futbolcu Servet Çetin'in şantaj davasında flaş gelişme

Eski futbolcu Servet Çetin'in şantaj davasında flaş gelişme
PFDK kararları açıklandı

PFDK kararları açıklandı
Göztepe'den yerli stoper atağı

Göztepe'den yerli stoper atağı
Konyaspor eski başkanı Ahmet Şan beraat etti

Konyaspor eski başkanı Ahmet Şan beraat etti
Rafael Nadal sakatlanarak Marin Cilic maçından çekildi

Rafael Nadal sakatlanarak Marin Cilic maçından çekildi
Sivas Belediyesinden ilginç Robinho paylaşımı

Sivas Belediyesinden ilginç Robinho paylaşımı
Brezilyalı futbolcu Robinho, Sivas'a geldi

Brezilyalı futbolcu Robinho, Sivas'a geldi
Amatör maçta akılalmaz olay! Jandarma havaya ateş açtı

Amatör maçta akılalmaz olay! Jandarma havaya ateş açtı