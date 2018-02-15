Son dakika! Nuray Hafiftaş Teşvikiye Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı

POSTA.COM.TR / ÖZEL
Elif Bayram-Osman Oğuz Çetin
Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilerek dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş
, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Nuray Hafiftaş
için Teşvikiye Camisi'nde tören düzenlendi. Nuray Hafiftai Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Sanat camiası ve sevenleri usta ismi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Bu arada herkes ön saflarda yer almak istediği için izdiham yaşandı ve cenaze namazı geç kılındı.
Nuray Hafitaş
'ın cenazesi Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın talimatı ile devlet töreniyle kaldırıldı. Erdoğan, Nuray Hafiftaş'ın tedavi masraflarını da üstlenmişti.
Cenazeye katılanlar arasında Seren Serengil ve sevgilisi Yaşar İpek
de vardı. Seren Serengil ''Çok üzgünüm. Sanhi hiç ölmeyecek gibiydi. Çok şaşkınım'' dedi.
Dün hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş'ın cenazesi ünlü akınına uğradı
Seren Serengil-Yaşar İpek
İzzet Yıldızhan
Metin Şentürk
İntizar
NURAY HAFİFTAŞ: HAYATIM BİR ANDA TEPETAKLAK OLDU
Kanser olduğunu öğrenen Nuray Hafiftaş yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlatmıştı:
Hayatım bir anda tepetaklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.
NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?
1964 yılında Kars'ta doğan Nuray Hafiftaş
, ilkokulu Taksim'de okudu.
İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuar Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı.
Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı.
Şimdiye kadar 12 albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri bulunmaktadır. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet "i ise İzzet Yıldızhan okudu.
"Yerli Liz" diye tanınan Nuray Hafiftaş
, Türk halk müziğini insanlara sevdiren sanatçılardan bir tanesidir.
Müzikal anlamda olsun, kişiliği ile olsun profesyonel müzik hayatına atıldığı günden bu yana çizdiği çizgiden ödün vermeyen Nuray Hafiftaş
, Prestij Müzik etiketiyle piyasaya çıkan "Eyvah Gönül" albümünde İsmail Derker ile çalıştı.
Sanatçının, Bilal Ercan'la beraber "Çifte Yürek" adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.
Çiğdem Saltık