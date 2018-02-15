Son dakika! Nuray Hafiftaş Teşvikiye Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı

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Elif Bayram-Osman Oğuz Çetin

Dün hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş'ın cenazesi ünlü akınına uğradı

NURAY HAFİFTAŞ: HAYATIM BİR ANDA TEPETAKLAK OLDU

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Çiğdem Saltık

Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilerek dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.için Teşvikiye Camisi'nde tören düzenlendi. Nuray Hafiftai Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Sanat camiası ve sevenleri usta ismi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.Bu arada herkes ön saflarda yer almak istediği için izdiham yaşandı ve cenaze namazı geç kılındı.'ın cenazesi'ın talimatı ile devlet töreniyle kaldırıldı. Erdoğan, Nuray Hafiftaş'ın tedavi masraflarını da üstlenmişti.Cenazeye katılanlar arasındade vardı. Seren Serengil ''Çok üzgünüm. Sanhi hiç ölmeyecek gibiydi. Çok şaşkınım'' dedi.Kanser olduğunu öğrenen Nuray Hafiftaş yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlatmıştı:Hayatım bir anda tepetaklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.1964 yılında Kars'ta doğan, ilkokulu Taksim'de okudu.İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuar Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı.Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı.Şimdiye kadar 12 albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri bulunmaktadır. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet "i ise İzzet Yıldızhan okudu."Yerli Liz" diye tanınan, Türk halk müziğini insanlara sevdiren sanatçılardan bir tanesidir.Müzikal anlamda olsun, kişiliği ile olsun profesyonel müzik hayatına atıldığı günden bu yana çizdiği çizgiden ödün vermeyen, Prestij Müzik etiketiyle piyasaya çıkan "Eyvah Gönül" albümünde İsmail Derker ile çalıştı.Sanatçının, Bilal Ercan'la beraber "Çifte Yürek" adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.