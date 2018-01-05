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Son dakika! Nuri Ergin'in cezaevi firarisi oğlu yakalandı

Nurişler olarak bilinen çetenin elebaşı Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin Fatih'te gözaltına alındı. Erginin, çok sayıda suç kaydı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Son dakika! Nuri Ergin'in cezaevi firarisi oğlu yakalandı
Çete elebaşı Nuri Ergin'in oğlunun gözaltına alındığı operasyon, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Farklı tarihlerde 3 gasp, parada sahtecilik ve uyuşturucudan araması olan Nurettin Ergin (34), dün saat 00.45'te Dervişali Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphlinin farklı ilçelerde, "Yağmadan" "tehdit"e, " silahlı gasp"tan soyguna 9 araması daha olduğu belirlendi. Ayrıca benzer suçlardan 7 aramasının daha olduğu anlaşılan Ergin'in   cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

"Nurişler"  olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin Emniyet'teki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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