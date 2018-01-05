Son dakika! Nuri Ergin'in cezaevi firarisi oğlu yakalandı

Yaşar Can

'in oğlunun gözaltına alındığı operasyon, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.Farklı tarihlerde 3 gasp, parada sahtecilik ve uyuşturucudan araması olan Nurettin Ergin (34), dün saat 00.45'te Dervişali Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.Şüphlinin farklı ilçelerde, "" ""e, " silahlı gasp"tan soyguna 9 araması daha olduğu belirlendi. Ayrıca benzer suçlardan 7 aramasının daha olduğu anlaşılan Ergin'in cezaevi firarisi olduğu tespit edildi."Nurişler" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin Emniyet'teki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.