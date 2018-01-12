Son dakika! Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta

Erdinç Şahin

Daha önce kariyerinde 2010-2012 yılları arasında da takımımıza hizmet etmiş olanyeniden hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz.6 Mart 1968’debaşkenti Üsküp’te dünyaya gelen, antrenörlük hayatınaaltyapı kategorilerinde başladı. Kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Efes Pilsen’e ilk olarak 1992-93 sezonunda yardımcı antrenör olarak gelen Mahmuti, 1996’da Koraç Kupası’nı kazanan teknik ekibin parçalarından biriydi.Mahmuti, Efes Pilsen’de başantrenörlük pozisyonuna ilk olarak 2000-01 sezonunda geldi. O sezon’i Avrupa üçüncülüğüne taşıdı. 2001-02 sezonundan 2005-06 sezonuna kadar Efes Pilsen ile üst üste 4 kez lig şampiyonluğu yaşadı. 2007-08 sezonunun Kasım ayındatakımıyla anlaşan Mahmuti, ilk sezonunda kendisinden önce alınan kötü sonuçlar sebebiyle Benetton’u playoff’lara taşıyamadı ancak ikinci sezonunda oldukça başarılı bir performans sergileyerek ULEB Cup’ta Yılın Koçu seçildi.2010-2011 sezonunun başında Galatasaray ile anlaşan Mahmuti, ilk senesinde Galatasaray’a ligde final oynatma başarısı gösterdi. Ortaya çıkardığı savunma temelli ve hücumda ikili oyun odaklı sistemi başarıyla uygulayan takım, büyük beğeni topladı.Bu başarı sonrası Euroleague katılımı için ön eleme oynama hakkı kazanan Mahmuti yönetimindeki Galatasaray, Litvanya’nın Vilnius kentinde düzenlenen organizasyonda önceve finalde de ev sahibi’ı eleyerek tarihinde ilk kez Euroleague’e katıldı. Aynı sezonun başında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi mağlup eden Galatasaray, bu kupayı tarihinde ikinci kez müzesine götürdü.Oktay Mahmuti, Galatasaray’daki ikinci sezonundabüyük bir başarı gösterdi. İlk tur grubunu dördüncü sırada bitiren Galatasaray, tarihinde ilk kez katıldığı ligde son 16 takım arasına girdi. İlk turda 4 galibiyet toplayan Mahmuti’nin takımı Son 16 turunda CSKA Moskova ve Olympiakos gibi devlerle aynı grupta yer aldı. Abdi İpekçi’de alınan etkileyicigalibiyetlerinin yanında Anadolu Efes’i de mağlup eden Galatasaray, bu grupta üç galibiyet elde etmesine rağmen grubunda üçüncü sırada yer alarak çeyrek final hakkını kaybetti. Aynı sezon ligde normal sezonu lider tamamlayan Galatasaray play-off yarı finalinde elenerek sezonu tamamladı.2012-13 sezonu başındaile anlaşan Mahmuti,’de takımını çeyrek finale taşısa da çeyrek finalde daha sonra o sezonu Euroleague şampiyonu olarak tamamlayacak olan Olympiakos’a seriyi 3-2 kaybederek elendi. O yıl ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan, play-off yarı final serisinde’e elenerek sezonu tamamladı.2014-15 sezonu öncesiile iki yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli antrenör,ile ilk sezonunda ligde normal sezonu üçüncü sırada tamamladı. İkinci sezonundatakımını Son 16 turuna taşımıştı.