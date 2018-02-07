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Son dakika operasyonu! Furkan Vakfı soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Furkan Vakfı'na yönelik operasyon kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla, toplamda gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Vakfa yönelik olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç örgütü' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı

07 Şubat 2018, Çarşamba 09:43
Son dakika operasyonu! Furkan Vakfı soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Adana, Elazığ ve Niğde'de 30 Ocak'ta düzenlenen operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi.

Yakalanan 2 zanlıdan biri olan Cemal K'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerince merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında otomobilinin şüphe üzerine durdurulup, bagajında vakfa ait dizüstü bilgisayar, bilgisayar kasası, telefon, 38 CD, bin dergi, 850 dergi eki, 18 kitap ve 30 afiş ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.



Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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FURKAN VAKFI'NA YÖNELİK SON DAKİKA OPERASYONLARI


Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti.


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FURKAN VAKFI'NIN FAALİYETLERİ DURDURULDU

FURKAN VAKFI'NIN KURUCUSU ALPARSLAN KUYTUL'UN HAPSİ İSTENDİ

ALPARSLAN KUYTUL'UN FURKAN VAKFI'NA KAYYUM ATANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 26 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alınmıştı.

Vakfın genel merkezinin bulunduğu binadaki aramalarda, bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti.

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Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na mahkemece kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı kayyum atanmıştı.

AA


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