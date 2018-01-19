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Son dakika: Orkan Çınar Konyaspor'da

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Orkan Çınar, Atiker Konyaspor'a transfer oldu. Genç oyuncu, Konyaspor'a 6 aylığına kiralandı.
 

19 Ocak 2018, Cuma 15:07
Son dakika: Orkan Çınar Konyaspor'da
Beşiktaş, genç oyuncusu Orkan Çınar'ın transferi için Konyaspor'la 6 aylığına kiralık olarak anlaştı. 21 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar yeşil beyazlı formayı giyecek.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in çok istediği futbolcu için iki kulübün görüşme halinde olduğu ve anlaşmanın sağlanabileceği aktarılmıştı. Gökhan Töre'nin dönüşüyle birlikte Orkan Çınar'ın sürekli oynayabileceği bir takıma kiralık verilmesine izin verildi.


5 RESMİ MAÇTA 1 GOL 3 ASİST


21 yaşındaki futbolcu bu sezon 5 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.


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