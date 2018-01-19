Son dakika: Orkan Çınar Konyaspor'da



5 RESMİ MAÇTA 1 GOL 3 ASİST

Erdinç Şahin

Beşiktaş, genç oyuncusu Orkan Çınar'ın transferi için Konyaspor'la 6 aylığına kiralık olarak anlaştı. 21 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar yeşil beyazlı formayı giyecek.Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in çok istediği futbolcu için iki kulübün görüşme halinde olduğu ve anlaşmanın sağlanabileceği aktarılmıştı. Gökhan Töre'nin dönüşüyle birlikte Orkan Çınar'ın sürekli oynayabileceği bir takıma kiralık verilmesine izin verildi.21 yaşındaki futbolcu bu sezon 5 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.