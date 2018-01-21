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Son Dakika...ÖSO güçleri Afrin'de kara harekatı başlattı

Suriye’de terör örgütü PYD/PKK’nın işgalindeki Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), örgüte yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı.

21 Ocak 2018, Pazar 09:57
Son Dakika...ÖSO güçleri Afrin'de kara harekatı başlattı
Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren ÖSO birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.
         
TSK, dün saat 17.00’de başlayan harekatta Afrin’deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108’inin vurulduğunu duyurmuştu.


YALNIZCA TERÖRİSTLERE AİT NOKTALAR HEDEF ALINDI

         
Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.


NEDEN AFRİN?

         
Afrin, Esad rejiminin Temmuz 2012’de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis’in merkezi ve Hatay’ın önemli bölümü Afrin’deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları’nı Suriye’den Türkiye’ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye’nin kuzeybatısından Akdeniz’e çıkmak için de Afrin’e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65’i örgütün işgali altında bulunuyor.


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