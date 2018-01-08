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Son dakika... Oyuncu Feyza Civelek gözaltına alındı

Oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Elif A. Beşiktaş'ta 'polise mukavemet' ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Yaşanan arbede sırasında bacağı incinen Feyza Civelek ile kolu çatlayan arkadaşı Elif A. mahkemece adli kontrol tedbiri şartıyla serbest bırakılırken, oyuncu görüntü vermemek için adliye çıkışında gazetecilerle köşe kapmaca oynadı

Son dakika... Oyuncu Feyza Civelek gözaltına alındı
 Adını Feriha Koydum ve Güllerin Savaşı dizilerinde rol alan Feyza Civelek ve arkadaşı Elif A. dün gece Beşiktaş'ta alkol kontrolü sırasında polis memurlarıyla tartıştı.

Polisler ve ikili arasında çıkan arbedede Feyza Civelek'in bacağı incinirken, arkadaşı Elif A.'nın ise kolu çatladı.

Hastaneye götürülerek ilk müdahaleleri yaptırılan şüphelilerden Elif A.'nın kolunun çatladığı ve alçıya alındığı, Civelek'in ise bacağındaki eziğin sargıya alındığı görüldü.

'Polise mukavemet' suçundan gözaltına alınan ikili, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılarak sorgulandı. Savcılık şüpheli ikiliyi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerin sorgularında polis memurlarından şikayetçi oldukları ve haklarındaki suçlamayı reddettikleri öğrenildi.

Evlerine en yakın karakola giderek haftada bir gün imza atmalarına karar verilen şüpheliler serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN KÖŞE KAPMACA OYNADI

Adliye çıkışında bitkin olduğu ve makyajı aktığı gözlenen Feyza Civelek, görüntü vermemek için gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynadı.

Feyza Civelek'in arkadaşı Elif, adliyeden çıkar çıkmaz taksiye binerken, Civelek ise adliye meydanına doğru kaçtı. Bir süre meydanda tur atan Feyza Civelek, tekrar adliye önüne geçerek taksiye bindi.

Takside de bir süre gazetecilerin gitmesini bekleyen Feyza Civelek, çabaları sonuçsuz kalınca taksiyi hareket ettirdi ve olay yerinden uzaklaştı. 



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