Son dakika-Oyuncu Feyza Civelek'in polisi ısırdığı görüntüler ortaya çıktı (Feyza Civelek kimdir?)

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI



Feyza Civelek'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı. Polis memuruyla birbirine giren Civelek'in ağır hakaretler savurması dikkatlerden kaçmadı:

Feyza Civelek kimdir?

"POLİS MEMURU BANA YUMRUK ATTI, BEN DE ELİNİ ISIRDIM"

"YOLDAN GEÇEN ARAÇLAR POLİS MEMURLARINA ENGEL OLMAK İSTEDİ"

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Çiğdem Saltık

vedizilerinde rol alan(23) dün gece arkadaşı Ecem A. ile aracıyla seyir halindeyken görevli polisler tarafından alkol kontrolü için durdurulmak istendi. Feyza Civelek ile aracını durdurmak isteyen polis arasında tartışma yaşandı. O sırada polisin elini ısıran oyuncu ve yanındaki arkadaşı Ecem A. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen oyuncu ve arkadaşı müraacat savcısına ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Hakim karşısında ifade veren oyuncu, "Saat 03.30 sıralarında arkadaşım Ecem A. ile birlikte Ortaköy'den eve geçtiğimiz esnada polis memurları bizi durdurdu. Daha sonra bir polis memuru arkadaşımın saçından tutarak araçtan indirdi.Yanıma iki polis gelerek beni zorla araçtan indirdi. Ben ne olduğunu anlamadım. Sinirlendim ve araçtan indim. O sırada polis memuru beni yere yatırdı. Bana yumruk attı. Ardından ben de tepki verdim.Arkadaşım panik içinde aracıyla oradan ayrıldı. Ben de bana vuran polis memurunun elini ısırdım. Polis memurlarından davacı ve şikayetçiyim" dedi.Oyuncu Feyza Civelek'in arkadaşı Ecem A. ise, araçlarını durduran polis memurunun zorla kapıyı açarak saçından çektiğini belirterek "Beni kolumdan tutarak yere yatırdı. Sebebi ise aracı ısrarla sağa çekmek istememdi.Ben arkadaşıma baktığımda iki polis memurunun arkadaşımı yere yatırdığını gördüm. Yoldan geçen araçlar durarak polis memurlarına engel olmak istedi.Bir tane polis aracı durdu, polis memurunu itip beni aldı ve araca bindirdi. Beni yere yatıran polisle tartıştı. Polis merkezine geldiğimde trafik polisleri hiçbir suçum yokken ehliyetimi aldılar. Uzlaşmayı kabul etmiyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu.İfadelerin ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliğive arkadaşı Ecem A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.İki arkadaş hakkında "Polise mukavemet" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.