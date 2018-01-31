Son dakika! Ozan Tufan Crystal Palace'ta

MENAJERİ DOĞRULADI

Erdinç Şahin

gelişmesi yaşandı. Dün takımda kalacağı yönünde haberler ortaya atılırken, bugün de genç futbolcunun İngiliz ekibi'a gittiği belirtildi.İngiliz ekibi sezon sonundamemnun kalması durumunda 7 milyon euro’ya bonservisiyle birlikte alabilecek. Ozan’ın bugün İngiltere’ye giderek resmiyet kazandırması bekleniyor.Futbolcunun menajeri bu transferin bittiğini yakın çevresine söylediği iddia edildi.22 yaşındaki futbolcuyu Bülent Uygun'un başına geçtiği Katar ekibi Al Gharafa da istemiş ancak Ozan Katar’a sıcak bakmamıştı. Ozan'ın bugün resmen açıklanması bekleniyor.İHA