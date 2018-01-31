Son dakika! Ozan Tufan Crystal Palace'ta

Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan
gelişmesi yaşandı. Dün takımda kalacağı yönünde haberler ortaya atılırken, bugün de genç futbolcunun İngiliz ekibi Crystal Palace
'a gittiği belirtildi.
İngiliz ekibi sezon sonunda Ozan Tufan’dan
memnun kalması durumunda 7 milyon euro’ya bonservisiyle birlikte alabilecek. Ozan’ın bugün İngiltere’ye giderek resmiyet kazandırması bekleniyor.
MENAJERİ DOĞRULADI
Futbolcunun menajeri bu transferin bittiğini yakın çevresine söylediği iddia edildi.
22 yaşındaki futbolcuyu Bülent Uygun'un başına geçtiği Katar ekibi Al Gharafa da istemiş ancak Ozan Katar’a sıcak bakmamıştı. Ozan'ın bugün resmen açıklanması bekleniyor.
İHA
Erdinç Şahin