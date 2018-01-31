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Son dakika! Ozan Tufan Crystal Palace'ta

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın kadroda düşünmediği ve gözden çıkardığı isimlerden Ozan Tufan sezon sonuna kadar İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’a kiralandı.

Son dakika! Ozan Tufan Crystal Palace'ta
Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi yaşandı. Dün takımda kalacağı yönünde haberler ortaya atılırken, bugün de genç futbolcunun İngiliz ekibi Crystal Palace'a gittiği belirtildi. 

İngiliz ekibi sezon sonunda Ozan Tufan’dan memnun kalması durumunda 7 milyon euro’ya bonservisiyle birlikte alabilecek. Ozan’ın bugün İngiltere’ye giderek resmiyet kazandırması bekleniyor.
 

MENAJERİ DOĞRULADI


Futbolcunun menajeri bu transferin bittiğini yakın çevresine söylediği iddia edildi.

22 yaşındaki futbolcuyu Bülent Uygun'un başına geçtiği Katar ekibi Al Gharafa da istemiş ancak Ozan Katar’a sıcak bakmamıştı. Ozan'ın bugün resmen açıklanması bekleniyor. 

İHA


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