Son dakika! Özden Örnek'in oğlu Burak Örnek hayatını kaybetti

2008'DE DARBE GÜNLÜKLERİNİ SIZDIRDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Erdinç Şahin

’in oğlu Burak Örnek hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Burak Örnek bu sabah İstanbul’da vefat etti.Yaklaşık bir ay önce ikizleri doğangibi Türk sinemasının da yakından tanıdığı bir isimdi. Örnek, 2003 yılında vizyona girenile 2005 yılında vizyona giren ve’nı anlatanfilmlerinin yapımcılığını üstlenmişti.Örnek’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Levent Camii’nden kaldırılacak.’e ait “Darbe Günlükleri”nin bir bölümü medya organlarında yer alınca kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Günlüklerde “Sarıkız” ve “Ayışığı” isimli iki darbe girişiminden bahsediliyordu. Amirallere Suikast iddianamesi ek klasörlerinden de Örnek’in günlüklerinin bugüne kadar hiç yayınlanmamış bölümleri çıktı. Fatih Altaylı bu bölümlerin Örnek'in oğlu Burak Örnek tarafından sızdırıldığı iddia edilmiştiİşte Fatih Altaylı'nın o yazısı:Bir kaç gün önce önemli, yüksek rütbeli bir komutan ziyaretime geldi. Kendisi adına çok önemli bilgileri bana ulaştıracak bir başka yüksek rütbeli askerle görüşüp görüşemeyeceğimi sordu. “Görüşürüm” dedim.“Vereceği bilgiler önemlidir. Dikkate almanızı tavsiye ederim” dedi.Daha sonra söz konusu kişiyle buluştuk.O da hayli önemli bir isimdi.İlginç olaylar anlattı. Anlatılanların bir bölümü Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’le ilgiliydi.Naklediyorum.“Özden Örnek Paşa, oramiralliğe yükseleceği zaman İlhami Erdil karşı çıkmıştı. Özden Örnek bunu unutmadı. Komutan olunca bunun acısını İlhami Erdil’i özel harcamaları nedeniyle hakim karşısına çıkartarak çıkardı. Her şey öyle başladı” dedi.Alakayı anlamamıştım.“Bu bir ilkti. İlk kez bir kuvvet komutanı hapse böyle girdi. Sihir bozuldu. Hem de bir büyük askeri yolsuzluktan falan değil, ailenin harcamalarından hapse girdi”Devam etti.“Özden Örnek’in çocukları ile ilgili yazdıklarınız var ya, çok önemli bir noktaya bilerek veya bilmeyerek bastınız. Gerçekten bazen çocuklar büyük sıkıntı yaratıyor” dedi. ve sözü Burak Örnek’e getirdi.“Burak Örnek iş hayatına rahmetli Güven Erkaya sayesinde başladı. Erkaya, Burak Örnek’i Doğuş Grubunda işe sokmuştu. Galiba o zaman Doğuş’un olan Makro’ları yönetiyordu. Sonra Doğuş grubundan kovuldu. Sonra garip işlere girdi.”“Nasıl garip işler” diye sordum.“Ankara’da silah işi yapanlarla, askeri ihalelere girenlerle diyalog kurdu. Yalçın ailesiyle görüşüyordu. Sonra Ankara’da silah taciri Mehmet Durmaz’ın yanına girdi. Ortak oldukları söylendi ama kesinlik kazanmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın GENESİS projesi için uğraşıyorlardı.”“Nedir bu Genesis projesi”“Gemi sevk ve idaresiyle ilgili bir proje”“Sonra”“Sonra Çalık Grubu Burak Örnek’e iş teklif etti. O sırada babası da Deniz Kuvvetleri Komutanı olmuştu”“İş teklifi Çalık’tan mı geldi”“Bildiğimiz kadarıyla öyle. Yine bildiğimiz kadarıyla çok önemli bir siyasetçinin tavsiyesiyle olmuş.”“Bu anlattıklarınızın Özden Örnek’in günlükleriyle ne alakası var”“Oraya geliyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Özden Örnek hayatında bir gün bile günlük tutmadı”“Allah Allah. O yayınlananlar nereden çıktı”“Bakın aslında eski komutanımız Hilmi Özkök’ün sözleri çok önemli”“Hangi sözleri?”“Günlükler var da diyemem, yok da diyemem dedi ya. İşte anahtar orada”“Ben yine anlamadım kusura bakmayın”“Bakın günlük tutmak bir alışkanlıktır. Günlük tutanlar sürekli tutarlar. Bir süre tutup bırakmazlar. Özden Örnek Paşa’nın günlükleri diye yayınlananlar sadece belirli, kısa sayılabilecek bir dönemi kapsıyor. Çünkü bunlar günlük değil”“Ne o zaman”“Acele etmeyin anlatacağım”“Çankaya Köşkü’nü bilir misiniz?”“Bilirim.”“Peki arka bahçesindeki komutan villalarını”“Hayır. Hiç görmedim”“Köşk'ün arkasında komutanların villa şeklinde, müstakil lojmanları vardır. Her şey orada başladı. Özden Örnek Paşa birgün komutanları lojmanına davet etti. İlk konuşmalar orada yapıldı”“Darbe konuşmaları mı?”“Darbe demeyelim. Bu hükümetten, AKP hükümetinden nasıl kurtulabiliriz konuşmaları”“Darbe heveslileri de var gibi duruyor günlüklerde”“Onlardan her zaman vardır. Her rütbede vardır. Kurumsal olarak TSK’nin tavrı önemlidir. Lafı dağıtmayalım. Her şey evde yapılan bu toplantıyla başlıyor. Sonra Gölbaşı toplantıları var.Oralarda çok şeyler konuşuldu.”“Dönemin Genelkurmay Başkanı’nın bu toplantılardan haberi var mıydı?”“Resmen yoktu. Mutlaka bazı şeyler kulağına gidiyordu ama bu konuların da bir şekilde açıldığı resmi toplantılar dışında, gayrıresmi hiç bir toplantıya Hilmi Özkök katılmadı. Çağrılmadı zaten. O sohbetlerde yer almadı. ”“Günlüklere dönersek”“Dediğim gibi ortada günlük falan yok. Ancak Özden Örnek bu toplantıları kaydetmiş.”“Nasıl kaydetmiş!”“Basbayağı kaydetmiş. Ses kaydı yapmış. Sonra bunları evinde bilgisayara aktarmış. Konuşmalar canlı canlı, herkesin sesinden bantlarda mevcut”“Hangi amaçla”“Bilmiyoruz. Tedbiren olabilir. Başka nedenle olabilir. Bunlar Özden Örnek’in bilgisayarındaydı. Özden Örnek, her toplantı sonrası bunları bilgisayarına aktarıyormuş. Bu kayıtların varlığı kadar önemli olan bunların nasıl ortalığa döküldüğüdür”“Nasıl döküldü?”“Ben size sorayım. Özden Örnek’in evine polis baskını yapıldı mı?”“Hayır”“Evine hırsız girdiği yolunda bir bilgi, bir rapor var mı?”“Hayır”“Peki Özden Örnek kendisini de sıkıntıya sokacak bu bilgileri sızdırır mı?”“Hayır”“İşte işin özü burada. Bir adamın bilgisayarına kim ulaşabilir? Elbette ki, en yakınları.”“Yani”“Yanisi şu. Özden Örnek’in bilgisayarındaki bu bilgiler, belki de biraz üzerinde oynanmış olarak AKP’ye yakın birilerine, Özden Örnek’e yakın birileri tarafından sızdırılmış olabilir.”“Burak Örnek mi?”“Burak Örnek’in ilişkilerini takibe almak lazım. Pazar günleri hangi NATO müteahidiyle buluşuyor. Kimlerle arkadaşlık ediyor. Kimlerle takılıyor. Kimlerle çalışıyor. Babası emekli olduktan sonra çalıştığı şirketten ayrılmak üzereydi. Sonra birdenbire darbe günlükleri ortaya çıktı.”“Bu ne demek?”“Ne demekse o demek. Ha bununla ilgili bir şey daha ekleyeyim. Burak Örnek’in nişanına bir bakmak lazım. Aile arasında bir nişandı. 25 kişi davetliydi ve aileden 25 kişi arasında bir de işadamı vardı. Herhalde bu nişanın kayıtları va