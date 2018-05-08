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Son dakika! Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcı yakalandı

Oyuncu Özge Özpirinçci dün sosyal medya hesabından iki yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını söyleyerek yardım istemişti. Öte yandan bugün de bakıcının şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmıştı

08 Mayıs 2018, Salı 15:20
Son dakika! Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcı yakalandı
Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını ve kamera görüntülerinin ortaya çıktığını sosyal medyadan duyurmuştu. Yaşanan istismarın ardından bakıcı kayıplara karışmıştı.

BAKICININ ŞİDDET UYGULADIĞI O GÖRÜNTÜLER:




Şiddet uygulayan bakıcı.

Özge Özpirinçci'nin yeğeninin başına gelen bu skandal sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.

ÖZGE'DEN TEŞEKKÜR

Bakıcı bugün yakalandı. Haberi sosyal medyadan duyuran Özge Özpirinçci herkese şu sözlerle teşekkür etti:

''Yeğenime şiddet uygulayan kadın yakalandı. Bu süreçte destek olan herkese çok teşekkür ederim! Bir daha böyle bir yardımı kimsenin istemek zorunda kalmaması dileğiyle. Konu yargıya intikal ettiği için basının bu süreçte hassasiyetini rica ediyorum. Teşekkürler.''

İŞTE ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN PAYLAŞIMI:



 


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