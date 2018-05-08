Son dakika! Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcı yakalandı

BAKICININ ŞİDDET UYGULADIĞI O GÖRÜNTÜLER:

ÖZGE'DEN TEŞEKKÜR

İŞTE ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN PAYLAŞIMI:

Çiğdem Saltık

Kadın dizisinin başrol oyuncusu, 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını ve kamera görüntülerinin ortaya çıktığını sosyal medyadan duyurmuştu. Yaşanan istismarın ardından bakıcı kayıplara karışmıştı.nin yeğeninin başına gelen bu skandal sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.Bakıcı bugün yakalandı. Haberi sosyal medyadan duyuranherkese şu sözlerle teşekkür etti:''Yeğenime şiddet uygulayan kadın yakalandı. Bu süreçte destek olan herkese çok teşekkür ederim! Bir daha böyle bir yardımı kimsenin istemek zorunda kalmaması dileğiyle. Konu yargıya intikal ettiği için basının bu süreçte hassasiyetini rica ediyorum. Teşekkürler.''