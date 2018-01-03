Son dakika! Patrice Evra'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

Patrice Evra
'nın menajerliğini Federico Pastorello
, oyuncusunun Galatasaray
'a olası transferiyle ilgili konuştu. Pastorello
, "Aslına bakarsanız bu konuda konuşmak istemiyorum; ama şu kadarını söyleyebilirim. Evet Patrice en azından 6 ay oynamak istiyor. 6 aylık bir sözleşme olabilir. Ne olacak göreceğiz" dedi.
'ASAMOAH KARARINI JUVE VERİR'
Pastorello, Galatasaray'ın sol bek için temel hedefi olan Asamoah
'ın da temsilcisi olduğunu belirterek, "Evet benim oyuncum. Elbette ki onun için de geçerli opsiyon var. Ama şu anda Juventus
'un oyuncusu. Transferi daha çok Juventus'un tavrına bağlı. Şu an bunun dışında bir şey söylemem mümkün değil" ifadelerini kullandı.
'DEVRE ARASI EVRA, SEZON SONU ASAMOAH'
Galatasaray
, asıl hedefi olan Asamoah'ı sezon sonunda transfer etmek kaydıyla Evra'yla 6 aylık sözleşme yapma fikrine sıcak bakıyor; Fransız futbolcu da Haziran'a kadar olan sözleşme şartlarını kabul ediyor. Sarı kırmızılılar, Federico Pastorello i
le sezon sonunda Juventus'la olan sözleşmesi sona erecek olan Asamoah'ın transferini, bu dönem içerisinde olmuyorsa, yaz döneminde kesinleştirmek adına temaslarını sürdürüyor.
EVRA CEZASINA RAĞMEN OYNAYABİLİYOR
UEFA Avrupa Ligi
'nin dördüncü haftasında Marsilya'nın deplasmanda Vitoria Guimares ile oynadığı karşılaşma öncesinde taraftara tekme attığı için 30 Haziran 2018'e kadar UEFA
organizasyonlarından men edilen Patrice Evra bu süre zarfında Süper Lig
'de görev alabilecek.
Ajansspor
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Erdinç Şahin