Son dakika! Patrice Evra'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

'ASAMOAH KARARINI JUVE VERİR'

'DEVRE ARASI EVRA, SEZON SONU ASAMOAH'

EVRA CEZASINA RAĞMEN OYNAYABİLİYOR

Erdinç Şahin

'nın menajerliğini, oyuncusunun'a olası transferiyle ilgili konuştu., "Aslına bakarsanız bu konuda konuşmak istemiyorum; ama şu kadarını söyleyebilirim. Evet Patrice en azından 6 ay oynamak istiyor. 6 aylık bir sözleşme olabilir. Ne olacak göreceğiz" dedi.Pastorello, Galatasaray'ın sol bek için temel hedefi olan'ın da temsilcisi olduğunu belirterek, "Evet benim oyuncum. Elbette ki onun için de geçerli opsiyon var. Ama şu anda'un oyuncusu. Transferi daha çok Juventus'un tavrına bağlı. Şu an bunun dışında bir şey söylemem mümkün değil" ifadelerini kullandı., asıl hedefi olan Asamoah'ı sezon sonunda transfer etmek kaydıyla Evra'yla 6 aylık sözleşme yapma fikrine sıcak bakıyor; Fransız futbolcu da Haziran'a kadar olan sözleşme şartlarını kabul ediyor. Sarı kırmızılılar,le sezon sonunda Juventus'la olan sözleşmesi sona erecek olan Asamoah'ın transferini, bu dönem içerisinde olmuyorsa, yaz döneminde kesinleştirmek adına temaslarını sürdürüyor.'nin dördüncü haftasında Marsilya'nın deplasmanda Vitoria Guimares ile oynadığı karşılaşma öncesinde taraftara tekme attığı için 30 Haziran 2018'e kadarorganizasyonlarından men edilen Patrice Evra bu süre zarfında'de görev alabilecek.