Son Dakika...Pervan Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma!



BULDAN VE TEMELLİ EŞ GENEL BAŞKANLIĞA SEÇİLMİŞTİ



BULDAN: BARIŞI SAVUNUYORUZ



ÖNDER'DEN ÖCALAN'A SELAM

Serap Belovacıklı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin HDP Kongresi'ndeki açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP'li milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlattı.Halkların Demokratik Partisi (HDP), 3. Olağan Büyük Kongresi'ni dün yapmıştı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 823 oyla eş genel başkan oldu.Kongrede delegelerin oylarıyla belirlenen 100 kişilik Parti Meclisi listesinde önemli değişiklikler yapıldı.Eski üyelerden 47'si yerini korurken, 53 yeni isim Parti Meclisi'ne girdi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yenilenen Parti Meclisi listesinin ilk sırasında yer aldı. Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise listede yer almadı.Pervin Buldan kongrede şunları söylemişti:Yurtiçinde ve yurtdışında barıştan yana açık tutum alıyoruz. Barışı savunuyoruz. Çünkü geçmişten bugüne tüm zamanlarda insanlık tarihi tanık olmuştur ki savaşlar en büyük felaket en büyük yıkımdır.Hiçbir anne babaya evladının; hiçbir kadına nişanlısının, eşinin, sevgilisinin; hiçbir çocuğa babasının tabutunu göndermeyin. Zira hiçbir mertebe dindirmez bu acıyı, hiçbir mükâfat dolduramaz yitirilmiş canların yokluğunu.Buradan Türk Tabipleri Birliğini yöneticilerini selamlıyorum.Ne zaman ki çözüm süreci sonlandırıldı, Türkiye karanlık bir sürecin içine sokuldu. Halkımıza, partimize ağır bedeller ödetildi. 7 Haziran sonrası düğmeye basıldı ve bu noktaya gelindi.Buradan iktidar yöneticilerine bir kez daha çağrı yapıyorum. Çözüm savaşta değil, barıştadır. Çözüm Afrin'e gitmede değil, İmralı'ya gitmededir. Sayın Öcalan 5 Nisan 2015'ten buna tecrit altındadır. Sayın Öcalan, derhal ailesi ve avukatları ile görüştürülmelidir. Türkiye'nin sorunlarına çözüm imkanı sunacak bir lideri izole etmekten vazgeçilmelidir.Türkiye çetelere desteğinden vaz geçmeli, Rojava başta olmak üzere Suriye halklarıyla diyaloğa geçmelidir.Sırrı Süreyya Önder şu ifadeleri kullandı:“Bölgenin içine itildiği bu haksız savaş sarmalını çok önceden gören, bu konuda defaatle uyaran ve bu ülkede barışın mimarı olması sıfatını hak eden Sayın Öcalan’ı buradan saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.”