Son Dakika...Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma!



BULDAN VE TEMELLİ EŞ GENEL BAŞKANLIĞA SEÇİLMİŞTİ



BULDAN: BARIŞI SAVUNUYORUZ



ÖNDER'DEN ÖCALAN'A SELAM

Serap Belovacıklı

Ankara Spor Salonu'nda yapılan HDP 3. Olağan Kongresi'nde silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı'ın posterinin açılması, örgüt propagandası içeren konuşmalar ile'na ilişkin kara propaganda içeren açıklamalar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.Kongrede Divan Başkanlığı yapanvehakkında "Terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.Kongrede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde açıklama yapan söz konusu isimler, operasyonda sivillerin öldürüldüğünü iddia etmişlerdi.Halkların Demokratik Partisi (HDP), 3. Olağan Büyük Kongresi'ni dün yapmıştı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 823 oyla eş genel başkan oldu.Kongrede delegelerin oylarıyla belirlenen 100 kişilik Parti Meclisi listesinde önemli değişiklikler yapıldı.Eski üyelerden 47'si yerini korurken, 53 yeni isim Parti Meclisi'ne girdi., yenilenen Parti Meclisi listesinin ilk sırasında yer aldı. Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise listede yer almadı.kongrede şunları söylemişti:Yurtiçinde ve yurtdışında barıştan yana açık tutum alıyoruz. Barışı savunuyoruz. Çünkü geçmişten bugüne tüm zamanlarda insanlık tarihi tanık olmuştur ki savaşlar en büyük felaket en büyük yıkımdır.Hiçbir anne babaya evladının; hiçbir kadına nişanlısının, eşinin, sevgilisinin; hiçbir çocuğa babasının tabutunu göndermeyin. Zira hiçbir mertebe dindirmez bu acıyı, hiçbir mükâfat dolduramaz yitirilmiş canların yokluğunu.Buradanni yöneticilerini selamlıyorum.Ne zaman ki çözüm süreci sonlandırıldı, Türkiye karanlık bir sürecin içine sokuldu. Halkımıza, partimize ağır bedeller ödetildi. 7 Haziran sonrası düğmeye basıldı ve bu noktaya gelindi.Buradan iktidar yöneticilerine bir kez daha çağrı yapıyorum. Çözüm savaşta değil, barıştadır. Çözüm Afrin'e gitmede değil, İmralı'ya gitmededir. Sayın Öcalan 5 Nisan 2015'ten buna tecrit altındadır. Sayın Öcalan, derhal ailesi ve avukatları ile görüştürülmelidir. Türkiye'nin sorunlarına çözüm imkanı sunacak bir lideri izole etmekten vazgeçilmelidir.Türkiye çetelere desteğinden vaz geçmeli, Rojava başta olmak üzere Suriye halklarıyla diyaloğa geçmelidir.şu ifadeleri kullandı:“Bölgenin içine itildiği bu haksız savaş sarmalını çok önceden gören, bu konuda defaatle uyaran ve bu ülkede barışın mimarı olması sıfatını hak eden Sayın Öcalan’ı buradan saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.”