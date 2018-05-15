Son dakika! Pınar Aydınlar tutuklandı (Pınar Aydınlar kimdir?)

Almanya’dan Türkiye’ye giriş yapan sanatçı Pınar Aydınlar, Atatürk Havalimanı'nda pasaportuna el konularak gözaltına alındı.

Pınar Aydınlar'ın 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) İzmir Milletvekili olarak seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmalardan dolayı aldığı 10 aylık cezanın onaylanması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Pasaportuna el konulan Pınar Aydınlar, Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne götürüldü.

PINAR AYDINLAR KİMDİR?

Pınar Aydınlar, 2002 yılında Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ’ın oğlu Tolga Sağ ile evlenmişti. Bu birliktelikten Turna ve Toprak isimlerinde ikiz çocukları bulunan çift 2011 yılında boşanmıştı.

Pınar Aydınlar, 12 Şubat 1979'da İstanbul’da doğdu. 13 yaşında bağlama kursuna başladı. 17 yaşından itibaren de çeşitli derneklerde ve halk eğitim merkezlerinde eğitmen olarak çalıştı. Daha sonra 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olarak öğrenimini tamamladı. Bu dönemde profesyonel müzik hayatına ilk adımını attı.







