Son Dakika...PYD elebaşı Salih Müslim'in ilk fotoğrafları servis edildi! Salih Müslim serbest bırakıldı!



BOZDAĞ: KARAR TERÖR DESTEKLİ



"TAKAS SÖZ KONUSU DEĞİL"



ADALET BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Salih Müslim hakkında yeni kırmızı bülten



SALİH MÜSLİM KİMDİR?

Serap Belovacıklı

Çekya'nın başkenti Prag'da bugün mahkemeye çıkarılan terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslim'in ilk fotoğraflarını, Amerikan AP haber ajansı servis etti. Salih Müslim çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.Ancak Türkiye'nin Çekya Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Müslim'in serbest bırakılmasını henüz resmi olarak teyit edemediklerini söyledi.Konuya ilişkin hükümetten ilk açıklama Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, "Terör örgütlerine destek nitelikte bir karardır. Türkiye Çekya arasındaki ilişkileri etkileyecek bir karardır. Bir terör örgütünün kurucusu maalesef serbest bırakılmıştır. Ankara'da pekçok kişi terör saldırılarında hayatını kaybetmiştir.Bir terör örgütünün terör örgütü olarak kabul edilmesi için bu örgütün Avrupa'da da kanlı saldırılar yapması mı gerekiyor? Türkiye'deki pek çok canlı bombayı da bu terör örgütü kullanmıştır. Bu kararın aramızdaki hukuk açısından hem de uluslararası hukuk anlamında yanlış olduğuna inanıyoruz.Bu tür kararlar çok net siyasal kararlardır. Türkiye aleyhine terör destekli kararlardır" ifadelerini kullandı.Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Hakkında kırmızı bülten çıkardığımız PKK/PYD elebaşlarından Salih Müslim, 24 Şubat'ta Çek Cumhuriyeti'nde gözaltına alındı. Bu teröristin iadesi için gerekli çalışmaları başlattık. İçişleri, Dışişleri, Adalet bakanlıklarımız konuyu yakından takip ediyor. Gün, NATO müttefikimiz Çekya'nın imtihan günüdür. Umarım Çekya terörle mücadelede hassasiyeti görür ve gerekli dayanışma ile bu teröristi bize iade eder" ifadesini kullandı.Terör örgütü PYD'nin elebaşlarından Salih Müslim'in Çekya'dan iadesi hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, "Herhangi bir takas teklifi söz konusu değil" dedi.TBMM'de gazetecilere konuşan Gül, bugün öğle saatlerinde Çek mahkemesine çıkacak Müslim için 16-40 gün arasında geçici tutuklama kararı alınmasını beklediklerini söyledi.PYD/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim'ün ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan ve Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD silahlı terör örgütü elebaşı, KCK yürütme konseyi üyesi Salih Müslüm'ün, iadesine yönelik çalışma başlatılmıştır.Salih Müslüm hakkında 13 Mart 2016 tarihinde Ankara Güvenpark’ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Nitelikli olarak kasten adam öldürmek”, “Nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs”, “Mala zarar verme”, “Kamu malına zarar verme”, “Tehlikeli maddeleri nakletmek” suçlarından kamu davası açılmıştır.Aynı mahkeme tarafından şüpheli Salih Müslüm hakkında 28 Mart 2017 tarihinde yakalama kararı çıkartılmıştır. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama emrine istinaden şahsın ülkemize iadesi amacıyla uluslararası seviyede arattırılmasını sağlamak amacıyla kırmızı bülten talep edilmiştir.Söz konusu şahsın, Çekya’da bulunduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçilmiş, gerekli temasların sağlanması üzerine şahsın ülkemize iadesi amacıyla yakalanması ve tutuklanması talep edilmiştir.Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan şahsın, Türkiye’ye iadesine yönelik de çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu şahsın geçici tutuklanmasının ardından Çekya'nın da taraf olduğu "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi"nin hükümleri uyarınca Müslüm hakkında iade talepnamesi gönderilecektir.1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan Salih Müslim,1970 senesinde İstanbul'da yaşamış ve 1977 yılında üniversite eğitimini tamamlamıştır.Asıl mesleği mühendis olan Salih Müslim 1998 yılında siyasete ilk adımını atmış ve Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır.Salih Müslim, bugün Suriye Demokratik Birlik Partisi lideri olarak PYD örgütünün içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.2013 yılında oğlu Şervan Müslim'i Telabyad'da çıkan silahlı bir çatışmada kaybetmiştir.Salih Müslim Suriye'deki en güçlü Kürt lider olarak tanınmaktadır. Müslim, 2010 senesinde Irak'a kaçmış, 2011 senesindetekrar Suriye'ye dönerek, Suriye'deki iç savaşta hain planlarını sürdürmeye devam etmiştir.Prag'da yakalanan Salih Müslim, PYD/PKK’nın eski eş başkanıydı ve kırmızı bültenle aranıyordu.