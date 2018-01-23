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Son dakika! Reyhanlı ve Kilis'e roketli saldırı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Suriye tarafından fırlatılan bir roket zeytinlik alana düştü. Polis ve AFAD ekipleri roketin düştüğü yerde güvenlik önlemi aldı. Kilis'te ise 3 katlı bir binaya roket isabet etti

23 Ocak 2018, Salı 17:31
Son dakika! Reyhanlı ve Kilis'e roketli saldırı
Suriye’nin Afrin bölgesinden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca ateşlenen roket, Kilis kent merkezine düştü.

Alınan ilk bilgilere göre, Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK’lı teröristler tarafından saat 16.10’da ateşlenen roket, Atatürk Mahallesi’nde üç katlı bir evin çatısına isabet etti. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda evin çatısında ve çevrede park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.



Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından ilimize bir roket mermisi atıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralı yoktur. Ekiplerimiz olay yeri çalışmalarını derhal başlatmıştır" denildi.

Sınırda konuşlu topçu birlikleri, saldırının ardından radar sistemleriyle yerini belirledikleri terörist mevzilerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Suriye tarafından fırlatılan bir roket zeytinlik alana düştü




 


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