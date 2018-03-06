Son dakika! Ricardo Quaresma'ya ağır ceza!

RİCARDO QUARESMA'NIN KAÇIRACAĞI 4 MAÇ:

İŞTE PFDK'NIN KARARLARI

NELER YAŞANMIŞTI?

Erdinç Şahin

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan ve 2-2 sonuçlanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Ricardo Quaresma hakkındaki kararını verdi.Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor karşılaşmasına ilk maç cezasını çekenmaçlarında da forma giyemeyecek.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.03.2018 tarih ve 57 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,in, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında geçtiğimiz perşembe akşamı oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef de Souza'ya vurduğu gerekçesi ile kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı. Kararı beğenmeyen Ricardo Quaresma, Josef de Souza'ya saldırmaya çalışmış ve takım arkadaşları tarafından engellenmişti. Bu sırada Mehmet Ekici'yle de arbede yaşayan Q7, çıkan olayların ardından PFDK'ya sevk edilmişti.