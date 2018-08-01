Son dakika! Rize’de heyelan: 3 kişi son anda kurtuldu

Rize’de şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Alınan bilgiye göre, il genelinde dün akşamdan itibaren aralıklarla yağan yağmur, toprak kayması ve su baskınlarına neden oldu. Etkisini artıran yağmur nedeniyle Çamlıhemşin ilçesi Palovit Şelalesi bölgesinde heyelan meydana geldiği, heyelanın yaşandığı anda bölgeden geçen 3 kişinin son anda heyelan altında kalmaktan kurtulduğu, bölgeye jandarma ve AFAD ekiplerinin gönderildiği öğrenildi.

Heyelandan kurtulanların herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, yolun trafiğe kapalı bulunduğu ve yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Muhabir : Muhittin SandıkçıYayınlayan : Bekir Nazım Ada 15:09 01/08/18 "





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