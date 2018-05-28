Gazeteci Ruhat Mengi, İyi Parti Kurucu Üyeliği ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Mengi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyi Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hic yalan söylemediğim sevenlerime,halkima karşi sadakatsizlik olacaktı." dedi.

Mengi istifa kararını milletvekili listeleri açıklanmadan önce aldığını duyurdu.

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