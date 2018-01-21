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Son Dakika... Rus askeri Afrin'den çekiliyor

Afrin'den son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. TSK tarafından başlatılan Afrin operasyonu ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Rus ordusu, yaptığı açıklamada Afrin'deki Rus askeri polis gücünün yerinin değiştirildiğini duyurdu.

Son Dakika... Rus askeri Afrin'den çekiliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Afrin'de bulunan Rus askeri polisinin bölgeden çekildiğini duyurdu.

Rus askerlerinin Tel Rıfat'a konuşlanacağı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı operasyon bağlamında bölgedeki Rus askerlerinin, güvenliklerinin sağlanması amacıyla Afrin’den Tel Rıfat bölgesine sevk edildiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu sonrasında Suriye’deki Rus askeri yönetiminin, bölgedeki Rus birliklerinin güvenliği için gerekli adımları attığı belirtildi.


TEL ACAR BÖLGESİNE SEVK EDİLMELERİ TALİMATI VERİLDİ


Açıklamada, alınan önlemler kapsamında Afrin’deki Rus birliklerinin Tel Rıfat’a bağlı Tel Acar bölgesine sevk edilmesi talimatının verildiği kaydedildi.

Rus askerlerinin Afrin’den çekildiği Anadolu Ajansı (AA) tarafından dün duyurulmuştu.

Türkiye bugün saat 17.00 itibarıyla Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.


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