Son Dakika... Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastiyle ilgili flaş gelişme

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Andrey Karlov kimdir?

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov Ankara’da silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Karlov cinayetiyle ilgili eski bir polis daha tutuklandı

Mehmet Nuri Turan

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı H.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren H.K. tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. H.K, 'tasarlayarak adam öldürmeye iştirak' suçundan sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Rusya Büyükelçiliği tarafından organize edilen fotoğraf sergisinin açılışında, kürsüde konuşma yaparken çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Saldırgan polis Mevlüt Mert Altıntaş ise yapılan operasyonda etkisiz hale getirilmişti.Rusya fotoğraflarının yer aldığı serginin organizatörlüğünü yapan Özkan, 11 Ocak'ta gözaltına alınmış ve savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 4 kişi tutuklanmıştı.