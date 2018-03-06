Son Dakika...Rusya'da uçak düştü! 32 ölü!



İLK BİLGİLERE GÖRE UÇAK TEKNİK ARIZA NEDENİYLE DÜŞTÜ



YERE ÇAKILMADAN ÖNCE ATEŞ ALMADI

Serap Belovacıklı

Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri, An-26 tipi bir askeri kargo uçağının Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim hava üssündeki iniş pistine neredeyse 500 metre uzaklıktayken yere çakıldığını açıkladı.Kargo uçağının saat 15.00'te (TSİ 15.00) oyere çakıldığı da belirtildi.Uçağın içindeki 26 yolcu ve 6 mürettebattan hayatta kalanının olmadığını söyleyen yetkililere göre, olay yerinden gelen ilk bilgiler uçağın teknik bir arıza sebebiyle düşmüş olabileceğini gösteriyor.Diğer taraftan yetkililer, uçağın yere çakılmadan önce ateş almadığını belirtti.Bu açıklama, uçağın bir saldırı nedeniyle düşmediği şeklinde yorumlanıyor.Açıklamda bakanlık komisyonunun uçağın düşme sebeplerine ilişkin inceleme başlattığı kaydedildi.