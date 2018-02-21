Son dakika: Rusya'dan Esad'a Afrin çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrin'le ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. Esad'a çağrıda bulunan Lavrov, "Suriye Kürtlerle diyalog kurmalı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Rusya'dan Esad'a Afrin çağrısı
Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Suriye'deki Kürt nüfusun bir kısmının bir süre önce özerklik açıklaması yapması, çözüme katkı sunmadı. Amerika ve uluslararası koalisyonun Kürtlerin özerkliğine destek vermek ve Şam'a bağlı olmadığı belirtilen bölgelerde yerel yönetimler kurulmasını desteklemek için attığı adımlar da çözüme katkı sunmadı" dedi.
 

"SURİYE KÜRTLERLE DİYALOG KURMALI"


Öte yandan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a çağrıda bulunan Lavrov, "Suriye Kürtlerle diyalog kurmalı" ifadelerini kullandı.


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