15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika...Rusya'dan tansiyonu yükseltecek ABD açıklaması!

Rusya Güvenlik Konseyi'nden, tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi Konsey, ABD'nin Suriye'de 20 askeri üs kurduğunu öne sürdü. Ayrıca YPG'ye ABD tarafından en üst düzey silahlar verildiği iddia edildi. 

01 Mart 2018, Perşembe 11:02
Son Dakika...Rusya'dan tansiyonu yükseltecek ABD açıklaması!
Rusya Güvenlik Konseyi, ABD'nin Suriye'de YPG tarafından kontrol edilen bölgede yaklaşık 20 askeri üs kurduğunu açıkladı.

Açıklamada, ABD'nin terör örgütü YPG'ye en ileri düzey silahları verdiği belirtildi.

Öte yandan, Rusya Güvenlik Komitesi Uluslararası Güvenlik Sekreteri Yardımcısı Aleksandr Venediktov Sputnik'e konuştu.  Venediktov “Kürtlere gerçekten de modern silahlar sağlanıyor. Ayrılıkçı Kürt çevrelerine yapılan modern silah sevkiyatları ve destek Türkiye’nin Afrin’deki harekatını provoke etti” ifadelerini kullandı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması
Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 40. gün

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 40. gün
Aksaray'da servis devrildi... 18 kişi yaralandı

Aksaray'da servis devrildi... 18 kişi yaralandı
AKİT TV sunucusu Ahmet Keser'in eski mesleği şaşırttı

AKİT TV sunucusu Ahmet Keser'in eski mesleği şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de
Kuzey Irak’ta hava harekatı

Kuzey Irak’ta hava harekatı
CHP'nin sürpriz hamlesi yasa teklifi toplantısını erteletti

CHP'nin sürpriz hamlesi yasa teklifi toplantısını erteletti
Fatih'te beden eğitimi öğretmenine taciz dayağı

Fatih'te beden eğitimi öğretmenine taciz dayağı
CEO’yu soyan hırsız evde izmarit unutunca yakalandı

CEO’yu soyan hırsız evde izmarit unutunca yakalandı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızına ait olan daire satıldı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızına ait olan daire satıldı
Ahmet Hakan: Hastamız can derdinde hocamız seks derdinde

Ahmet Hakan: Hastamız can derdinde hocamız seks derdinde