Son Dakika...Rusya'dan tansiyonu yükseltecek ABD açıklaması!

Serap Belovacıklı

Rusya Güvenlik Konseyi, ABD'nin Suriye'de YPG tarafından kontrol edilen bölgede yaklaşık 20 askeri üs kurduğunu açıkladı.Açıklamada, ABD'nin terör örgütü YPG'ye en ileri düzey silahları verdiği belirtildi.Öte yandan, Rusya Güvenlik Komitesi Uluslararası Güvenlik Sekreteri Yardımcısı Aleksandr Venediktov Sputnik'e konuştu. Venediktov “Kürtlere gerçekten de modern silahlar sağlanıyor. Ayrılıkçı Kürt çevrelerine yapılan modern silah sevkiyatları ve destek Türkiye’nin Afrin’deki harekatını provoke etti” ifadelerini kullandı.