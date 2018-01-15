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Son dakika! Rusya'dan Türkiye ve İdlib açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin İdlib'de gözlem noktaları kurma işlemini hızlandıracağını umduğunu söyledi.

15 Ocak 2018, Pazartesi 11:49
Son dakika! Rusya'dan Türkiye ve İdlib açıklaması!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus diplomasisinin 2017'deki sonuçları hakkında basın toplantısı düzenledi.

Lavrov'un, basın toplantısında, Rusya'nın ABD, NATO ve ABD'yle ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'yla ilgili diplomatik hamlelerinden Ukrayna'nın doğusundaki kriz ile Kore yarımadasındaki gerilime kadar çeşitli alanlardan soruları yanıtlaması bekleniyor.

Nitekim Lavrov, Rossiya 24 televizyonunun geçen yıla ait genel izlenimlerine ilişkin sorusu üzerine, ilk olarak Suriye'ye değindi.

RUSYA-TÜRKİYE-İRAN


"Suriye'de ilerleme gördük" diyen Lavrov, şu andaysa Türkiye ve İran'la birlikte Suriyeli tarafları bir araya getirecek ulusal bir kongre için hazırlandıklarını anımsattı. Lavrov ayrıca, bu ulusal diyalog sürecinin Cenevre'deki barış sürecine de yardımcı olacağını umduğunu söyledi.
 

TÜRKİYE'NİN İDLİB HAMLESİ


Lavrov, Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan gerilimi azaltma bölgesi çevresinde gözlem noktaları oluşturmayı bir an önce tamamlamasını umduklarını da kaydetti.


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