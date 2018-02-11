Son dakika: Rusya'nın başkenti Moskova'da yolcu uçağı düştü! 71 ölü

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İşte düşen uçağın rotası:

Moskova'da düşen Antonov-An 148 tipi uçak (Temsili fotoğraf)

Büşra Kamış

Yolcu uçağında bulunan 71 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi. Moskova'da düşen uçağın 65 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunduğu açıklandı.Antonov An-148 tipi uçağın Moskova'dan Orsk kentine gitmek için havalandığı ifade edildi.Rus Interfax haber ajansına konuşan bir yetkili, "Yolcu uçağı Moskova bölgesinde Argunova köyünün dışında düştü" dedi.Rus bir kaynak, Antonov An-148 tipi yolcu uçağının yerinin havadan yapılan arama sonucu tespit edildiğini ama ekiplerin henüz alana ulaşamadığını söyledi.Uçağın 6 bin 400 feet mesafeye çıktıktan sonra radardan kaybolduğu ifade edildi.Rus Interfax haber ajansına konuşan bir yetkili, "Yolcu uçağı Moskova bölgesinde Argunova köyünün dışında düştü" dedi.