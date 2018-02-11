Son dakika: Rusya'nın başkenti Moskova'da yolcu uçağı düştü! 71 ölü

Son dakika haberi!  71 yolcuyu taşıyan Saratov Havayolları'na bağlı Rus yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra Rusya'nın başkenti Moskova'da düştüğü açıklandı. Domodedovo Havaalanı'ndan kalkan uçağın, kalkıştan hemen sonra kuleyle bağlantısını kaybettiği belirtildi. Rus haber ajansı TASS'a konuşan yetkili, uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini açıkladı.

11 Şubat 2018, Pazar 16:31
Son dakika: Rusya'nın başkenti Moskova'da yolcu uçağı düştü! 71 ölü
Son dakika haberine göre ;

HAYATTA KALAN YOK


Yolcu uçağında bulunan 71 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi. Moskova'da düşen uçağın 65 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunduğu açıklandı. 

Antonov An-148 tipi uçağın Moskova'dan Orsk kentine gitmek için havalandığı ifade edildi. 

Rus Interfax haber ajansına konuşan bir yetkili, "Yolcu uçağı Moskova bölgesinde Argunova köyünün dışında düştü" dedi. 

Rus bir kaynak, Antonov An-148 tipi yolcu uçağının yerinin havadan yapılan arama sonucu tespit edildiğini ama ekiplerin henüz alana ulaşamadığını söyledi.

Uçağın 6 bin 400 feet mesafeye çıktıktan sonra radardan kaybolduğu ifade edildi. 

İŞTE DÜŞEN UÇAKTAN İLK GÖRÜNTÜLER




İşte düşen uçağın rotası:


Rus Interfax haber ajansına konuşan bir yetkili, "Yolcu uçağı Moskova bölgesinde Argunova köyünün dışında düştü" dedi. 


Moskova'da düşen Antonov-An 148 tipi uçak (Temsili fotoğraf)

 


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