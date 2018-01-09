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Son Dakika... Rusya ve İran'ın Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Astana’da Suriye’nin garantörlüğünü üstlenen İran ve Rusya’nın büyükelçileri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi (GAB) sınırlarının Esad rejimi tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle Dışişleri’ne çağrıldı

09 Ocak 2018, Salı 20:53
Son Dakika... Rusya ve İran'ın Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri tarafından Ankara Büyükelçisi'ne Suriye'nin ihlaline ilişkin tepki ve rahatsızlığın dile getirildiği açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Rejim birliklerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin (GAB) güneydoğusunda bir süredir yürüttüğü kara harekatı çerçevesinde son günlerde İdlib GAB sınırlarını ihlal ederek, bölge içinde kalan bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği görülmektedir. Rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesi basit bir ateşkes ihlali olmayıp, Astana'da üç garantörün varmış olduğu mutabakatın hilafına İdlib GAB sınırlarının ihlalidir.

'RUS VE İRANLI MUHATAPLARIMIZA BİLDİRİLMİŞTİR'


Bu çerçevede, rejimin İdlib GAB sınırlarını ihlalinden duyduğumuz rahatsızlık geçtiğimiz günlerde askeri ve diplomatik kanallardan Astana’da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rus ve İranlı muhataplarımıza bildirilmiştir. Söz konusu ihlallerin sürmesi üzerine, son olarak, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi bugün (9 Ocak) Bakanlığımıza çağrılarak bu konudaki tepkimiz ve rahatsızlığımız güçlü ifadelerle dile getirilmiş ve 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi’de düzenlenecek "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"ne giden süreçte gerçekleşen söz konusu ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi için rejime gerekli mesajların verilmesi talep edilmiştir.

Aynı çerçevede, rejimin bir diğer garantörü olan İran’ın Ankara Büyükelçisi de Bakanlığımıza çağrılmaktadır. Söz konusu ihlal durumu Sayın Müsteşarımızın bugün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif’i kabulünde muhalefet temsilcileriyle de ele alınmıştır."

ANKARA,(DHA) 
 


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