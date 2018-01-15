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Son dakika: Sakarya'da Suriyeli hamile kadın ve bebeğini katleden canilerin cezası belli oldu

Son dakika haberi: Sakarya'da Suriyeli hamile kadın ve bebeğini katleden caniler için 132' şer yıl hapis cezası verildi

15 Ocak 2018, Pazartesi 13:06
Son dakika: Sakarya'da Suriyeli hamile kadın ve bebeğini katleden canilerin cezası belli oldu
Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 aylık bebeğiyle birlikte 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun'u öldüren Birol Karacal ile Cemal Bay'a toplam 132'şer yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, takdiri indirim hükmünün uygulanmayacağını belirtti.
 

NE OLMUŞTU?


Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Suriyeli uyruklu Halid Al-Rahmun, 6 Temmuz 2017'de iş yerinden geldikten sonra evinde olmayan hamile eşi Emani ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun'u tüm aramalarına rağmen bulamamış ve ihbarı üzerine jandarma ile polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Aramalar sonucu kadın ve bebeğinin cesetleri, Birlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Birol Karacal ile Celal Bay, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.


Suriyeli  Emani Al Rahmun ve çocuğu...


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 12 sayfalık iddianamede, Birol Karacal ve Celal Bay sanık olarak yer alıyordu.

İddianamede sanıklar hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme", "gebe olduğu bilinen kadını öldürme", "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme", "nitelikli cinsel saldırı", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" ile "nitelikli yağma" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl 6 aydan 50'şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu.



 


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