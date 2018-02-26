Son Dakika...Salih Müslim'le ilgili flaş gelişme!



BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA



SAVCILIKTAN YAKALAMA KARARI



ADALET BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI



SALİH MÜSLİM KİMDİR?

Serap Belovacıklı

Türkiye'nin başına 4 milyon lira ödül koyup arananların bulunduğu kırmızı listeye aldığı terör görütü PYD'nin eski lideri'da yakalanmıştı. Türkiye Müslim hakkında 13 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarmıştı. Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.​ Prag'da yakalanan Salih Müslim Çek Cumhuriyeti'nde mahkemeye çıkarılacak.Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ sürece ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, "Salih Müslim'in iadesine ilişkin dosya Çekya'ya iletildi. Bugün zannedersem Salih Müslim yargı önüne çıkartılacak. Türkiye olarak talebimiz, terör örgütünün yöneticisi, elebaşı olan ve halen Türkiye'ye karşı terör faaliyetleri içerisinde bulunan Salih Müslüm'ün, aramızdaki hukuk gereği Türkiye'ye iade edilmesinin sağlanmasıdır " dedi.Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Salih Müslim hakkında vergi dairesindeki patlamayla ilgili olarak yakalama kararı çıkardı.Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan ve Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD silahlı terör örgütü elebaşı, KCK yürütme konseyi üyesi Salih Müslüm'ün, iadesine yönelik çalışma başlatılmıştır.Salih Müslüm hakkında 13 Mart 2016 tarihinde Ankara Güvenpark’ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Nitelikli olarak kasten adam öldürmek”, “Nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs”, “Mala zarar verme”, “Kamu malına zarar verme”, “Tehlikeli maddeleri nakletmek” suçlarından kamu davası açılmıştır.Aynı mahkeme tarafından şüpheli Salih Müslüm hakkında 28 Mart 2017 tarihinde yakalama kararı çıkartılmıştır. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama emrine istinaden şahsın ülkemize iadesi amacıyla uluslararası seviyede arattırılmasını sağlamak amacıyla kırmızı bülten talep edilmiştir.Söz konusu şahsın, Çekya’da bulunduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçilmiş, gerekli temasların sağlanması üzerine şahsın ülkemize iadesi amacıyla yakalanması ve tutuklanması talep edilmiştir.Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan şahsın, Türkiye’ye iadesine yönelik de çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu şahsın geçici tutuklanmasının ardından Çekya'nın da taraf olduğu "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi"nin hükümleri uyarınca Müslüm hakkında iade talepnamesi gönderilecektir.1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan Salih Müslim,1970 senesinde İstanbul'da yaşamış ve 1977 yılında üniversite eğitimini tamamlamıştır.Asıl mesleği mühendis olan Salih Müslim 1998 yılında siyasete ilk adımını atmış ve Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır.Salih Müslim, bugün Suriye Demokratik Birlik Partisi lideri olarak PYD örgütünün içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.2013 yılında oğlu Şervan Müslim'i Telabyad'da çıkan silahlı bir çatışmada kaybetmiştir.Salih Müslim Suriye'deki en güçlü Kürt lider olarak tanınmaktadır. Müslim, 2010 senesinde Irak'a kaçmış, 2011 senesindetekrar Suriye'ye dönerek, Suriye'deki iç savaşta hain planlarını sürdürmeye devam etmiştir.Prag'da yakalanan Salih Müslim, PYD/PKK’nın eski eş başkanıydı ve kırmızı bültenle aranıyordu.