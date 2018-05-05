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Son dakika! Şampiyon Altay 1'inci Lig'de

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftaya zirvenin 1 puan gerisinde 2'nci sırada giren 63 puanlı Altay, evinde 64 puanlı lider Gümüşhanespor ile şampiyonluk maçına çıktı. Siyah-Beyazlılar, ikinci yarıda Murat Uluç, İhsan Furkan Deniz' ve Muharrem Ozan Cengiz' in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılarak şampiyon oldu ve Spor Toto 1. Lig'e doğrudan çıkmaya hak kazandı.

Son dakika! Şampiyon Altay 1'inci Lig'de
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1-0 geriye düştüğü Pendikspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerek 63 puana ulaşan zirve takipçisi Altay, 1 puan önündeki lider Gümüşhanespor'la son hafta evinde evinde yenerek şampiyon oldu. En son 2010-11 sezonunda Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan Altay, Gümüşhanespor engelini geçerek taraftarına üst üste ikinci kez bayram havası yaşatıyor.

Maçtan dakikalar:

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı:

65. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Altay'ın deneyimli forveti Murat Uluç, topu filelere gönderdi ve Altay, Gümüşhanespor önünde 1-0 öne geçti.

Bu golden sadece 3 dakika sonra bu kez sahneye Altay'da İhsan Furkan Deniz çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

89. dakikada Muharrem Ozan Cengiz, penaltısan skoru 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Altay, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

TAKIM KADROLARI

Altay: Egemen, Serkan, Fatih, Murat Uluç, Ferhat, İbrahim Öztürk, İbrahim Akın, Murat Türkkan, İhsan, Mustafa, Atakan
Yedekler: Emre, Hayrullah, Maksut, Hüsamettin, Muharrem, Ozan, Doğan

Gümüşhanespor: Hasan, Fırat, Musa, Oktay Delibalta, Serhat, Benjamin Fuchs, Taner, Muharrem, Mehmet, Zahit, Berk
Yedekler: Melih, Recep, Salih, Furkan, Kağan, Melih, Dilaver Güçlü


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