Son dakika! Şampiyon Altay 1'inci Lig'de

Erdinç Şahin

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1-0 geriye düştüğü Pendikspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerek 63 puana ulaşan zirve takipçisi Altay, 1 puan önündeki lider Gümüşhanespor'la son hafta evinde evinde yenerek şampiyon oldu. En son 2010-11 sezonunda Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan Altay, Gümüşhanespor engelini geçerek taraftarına üst üste ikinci kez bayram havası yaşatıyor.Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 sona erdi.65. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Altay'ın deneyimli forveti Murat Uluç, topu filelere gönderdi ve Altay, Gümüşhanespor önünde 1-0 öne geçti.Bu golden sadece 3 dakika sonra bu kez sahneye Altay'da İhsan Furkan Deniz çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.89. dakikada Muharrem Ozan Cengiz, penaltısan skoru 3-0'a getirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Altay, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.Egemen, Serkan, Fatih, Murat Uluç, Ferhat, İbrahim Öztürk, İbrahim Akın, Murat Türkkan, İhsan, Mustafa, AtakanEmre, Hayrullah, Maksut, Hüsamettin, Muharrem, Ozan, DoğanHasan, Fırat, Musa, Oktay Delibalta, Serhat, Benjamin Fuchs, Taner, Muharrem, Mehmet, Zahit, BerkMelih, Recep, Salih, Furkan, Kağan, Melih, Dilaver Güçlü