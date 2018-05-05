Son dakika! Şampiyon Altay 1'inci Lig'de

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1-0 geriye düştüğü Pendikspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerek 63 puana ulaşan zirve takipçisi Altay, 1 puan önündeki lider Gümüşhanespor'la son hafta evinde evinde yenerek şampiyon oldu. En son 2010-11 sezonunda Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan Altay, Gümüşhanespor engelini geçerek taraftarına üst üste ikinci kez bayram havası yaşatıyor.
Maçtan dakikalar:
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısı:
65. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Altay'ın deneyimli forveti Murat Uluç, topu filelere gönderdi ve Altay, Gümüşhanespor önünde 1-0 öne geçti.
Bu golden sadece 3 dakika sonra bu kez sahneye Altay'da İhsan Furkan Deniz çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
89. dakikada Muharrem Ozan Cengiz, penaltısan skoru 3-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Altay, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
TAKIM KADROLARI
Altay:
Egemen, Serkan, Fatih, Murat Uluç, Ferhat, İbrahim Öztürk, İbrahim Akın, Murat Türkkan, İhsan, Mustafa, Atakan
Yedekler:
Emre, Hayrullah, Maksut, Hüsamettin, Muharrem, Ozan, Doğan
Gümüşhanespor:
Hasan, Fırat, Musa, Oktay Delibalta, Serhat, Benjamin Fuchs, Taner, Muharrem, Mehmet, Zahit, Berk
Yedekler:
Melih, Recep, Salih, Furkan, Kağan, Melih, Dilaver Güçlü
Erdinç Şahin